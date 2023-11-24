為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

夜班酒駕謊稱只喝1口保力達 她酒測超標坦承「喝掉1瓶」

夜班女（右一）酒駕被警攔謊稱只喝1口藥酒，酒測值超標追問坦承喝掉1瓶。（民眾提供）

夜班女（右一）酒駕被警攔謊稱只喝1口藥酒，酒測值超標追問坦承喝掉1瓶。（民眾提供）

2023/11/24 09:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄40歲黃姓女子今年中因酒駕被法院裁判，前晚又酒駕，騎乘機車行經旗津三路，因行車不穩被旗津分駐所員警攔查，渾身酒氣，黃女謊稱「沒喝酒」，員警施以酒測，她才又改口稱只喝一口保力達藥酒，酒測值出來高達0.44。

據了解，警方將黃女帶返派出所調查時，黃女才向警方坦承不是「一口」保力達，而是「一瓶」，警方才了解為何酒測值會這麼高，達到0.44MG/L，全案訊後依公共危險罪嫌將黃女移送地檢署偵辦。

鼓山分局今指出，旗津所員警王鴻堯、李彧丞前晚執行巡邏勤務，巡經旗津三路時，見黃女騎機車搖晃不穩，而且滿臉通紅，上前盤查，果然聞到黃女散發濃厚酒味，詢問是否有飲酒情事，黃女表示與同事剛下班，否認有飲酒情事，配合吹測酒精檢測棒時卻有反應，黃女才改口僅喝一口保力達藥酒。

實測後酒測值高達0.44，超出標準值0.25甚多，黃女才坦承1小時前喝了一瓶保力達藥酒，訊依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局長陳奕良表示，飲酒後不得駕駛任何車輛，警方也會持續取締各類酒駕 行為，並會針對易肇事地點、路段、時段加強執行取締，易飲酒處所亦商請業者 一同防制，協助對顧客宣導代駕或代叫計程車，以杜絕酒駕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
早起買菜遭酒駕男撞翻 警方意外查出「行動毒品站」
2023/11/23 17:54

早起買菜遭酒駕男撞翻 警方意外查出「行動毒品站」
17歲少年載18歲女友出遊酒駕自摔全重傷 女友拔管死亡
2023/11/23 16:06

17歲少年載18歲女友出遊酒駕自摔全重傷 女友拔管死亡

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家
酒後開「愛的禮物」停睡路中 熟女見警驚嚇...保時捷跑車下場曝
2023/11/23 13:53

酒後開「愛的禮物」停睡路中 熟女見警驚嚇...保時捷跑車下場曝
北市公布酒駕累犯13人名單 2人累犯4次、1人酒駕又毒駕
2023/11/23 12:15

北市公布酒駕累犯13人名單 2人累犯4次、1人酒駕又毒駕

生技中心數據指引 節能減碳創新綠色未來
高雄警車處理車禍反被撞 再撞汽機車1人受傷
2023/11/22 12:04

高雄警車處理車禍反被撞 再撞汽機車1人受傷
高雄男急為愛妻買滷肉飯 酒駕被逮先說「對不起」
2023/11/20 08:56

高雄男急為愛妻買滷肉飯 酒駕被逮先說「對不起」
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播