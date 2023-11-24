夜班酒駕謊稱只喝1口保力達 她酒測超標坦承「喝掉1瓶」

夜班女（右一）酒駕被警攔謊稱只喝1口藥酒，酒測值超標追問坦承喝掉1瓶。（民眾提供）

2023/11/24 09:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄40歲黃姓女子今年中因酒駕被法院裁判，前晚又酒駕，騎乘機車行經旗津三路，因行車不穩被旗津分駐所員警攔查，渾身酒氣，黃女謊稱「沒喝酒」，員警施以酒測，她才又改口稱只喝一口保力達藥酒，酒測值出來高達0.44。

據了解，警方將黃女帶返派出所調查時，黃女才向警方坦承不是「一口」保力達，而是「一瓶」，警方才了解為何酒測值會這麼高，達到0.44MG/L，全案訊後依公共危險罪嫌將黃女移送地檢署偵辦。

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鼓山分局今指出，旗津所員警王鴻堯、李彧丞前晚執行巡邏勤務，巡經旗津三路時，見黃女騎機車搖晃不穩，而且滿臉通紅，上前盤查，果然聞到黃女散發濃厚酒味，詢問是否有飲酒情事，黃女表示與同事剛下班，否認有飲酒情事，配合吹測酒精檢測棒時卻有反應，黃女才改口僅喝一口保力達藥酒。

實測後酒測值高達0.44，超出標準值0.25甚多，黃女才坦承1小時前喝了一瓶保力達藥酒，訊依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局長陳奕良表示，飲酒後不得駕駛任何車輛，警方也會持續取締各類酒駕 行為，並會針對易肇事地點、路段、時段加強執行取締，易飲酒處所亦商請業者 一同防制，協助對顧客宣導代駕或代叫計程車，以杜絕酒駕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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