屏科大新生校內騎車自撞亡 生前向義消懊悔「不該騎快」：我會不會死掉？

國立屏東科技大學的大一新生在校內騎機車不慎自撞，送醫搶救一天後仍不治身亡。示意圖，與本文無關。（資料照）

2023/11/23 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕國立屏東科技大學校內17日發生一宗令人痛心的死亡車禍。一名機械工程系的大一新生騎著機車不慎自撞，送醫搶救一天後仍不治身亡。據悉，事發當時，正在校內進行急救的龍泉救護義消學長透露，男大生在送醫前仍保持意識，他不斷喊著對不起「不熟路況的我，不應該騎那麼快」，並問了一句：「我會不會就這樣死掉了」。事件曝光後，引起網友熱議。

當時為死者急救，同時為龍泉救護義消的學長在Dcard留言區描述了急救學弟的過程。他述說，事件發生在17日下午1時左右，看見學弟騎車經過體育館前時，因不明原因撞上電線桿，因此他馬上停下車，為學弟進行傷口包紮和簡單的固定。

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義消表示，由於學弟的傷勢相當嚴重，包括左膝蓋開放性骨折、臉部及四肢多處擦傷，以及可能的內出血，他一直告訴學弟務必保持清醒，不能入睡。

義消稱，當時學弟意識很清楚，他一直跟我說對不起，並說道，「不熟路況的我，不應該騎那麼快，造成這樣的結果。也謝謝你們救護人員，給你們添麻煩了，對你們幫助我的每一個人我感到很抱歉。真的非常謝謝你們，也跟你們說聲對不起。」

義消回想，當時學弟一直緊抓著我的手，問了我一句話，「我會不會就這樣死掉了」。我回覆學弟，「你會沒事的，你要堅持下去」，但如今看到學弟過世的消息後感到難以置信。他希望，「所有同學出門在外唸書，騎車還是要注意安全，別為了逞一時之快，賭上了自己的生命，真的不值得。」

事件曝光後，網友紛紛針對屏東科技大學的道路交通留言表示，「3年前就已經有新聞說明問題，學校還是不願改善」、「把機車當腳踏車管理的後果就是如此…」、「真的是每年走一個，去年意外沒有」、「在學校騎車是很難有什麼傾角的，一堆漢堡坡」。

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