女房仲吃「大麻餅乾」減肥腿軟送醫 警逮藥頭

警方查獲「大麻膏」置入知名枇杷膏盒偽裝。（讀者提供）

2023/11/23 19:46

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中32歲女房仲業務，今年以來違法訂購添加大麻成分巧克力餅乾，自以為能抑制甜食食欲減肥，本月在家完餅乾後倒地就醫，住院治療期間，警方到宅查獲6包巧克力餅乾（毛重168.22公克）驗出二級毒品大麻陽性反應，循線逮捕鄭嫌（33歲）查出添加「大麻膏」製作餅乾匡稱協助減肥。

台中市第四警分局今表示，陳姓女房仲為保持身材推廣業務，經網友介紹，陸續向鄭嫌訂購超過6包添加大麻成分的巧克力餅乾，原以為能抑制食慾，未料吃完後竟倒臥住家客廳，經警消協助送醫。

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警方經陳母同意，將散落住家地板巧克力餅乾送驗，初驗呈大麻二級毒品陽性反應，陳女也主動交付就醫時攜帶「大麻餅乾」1包（毛重27.15公克），警方循線逮捕販賣上手鄭嫌到案，並持台中地院搜索票至鄭嫌家中查扣含大麻成分餅乾7片、「大麻膏」1罐（毛重178.99公克）、吸食煙斗及磅秤工具。

第四分局偵查隊長江清萬說，鄭嫌供稱有烘培興趣，常製作甜點舒壓，竟心生歹念，從巧克力膏概念延伸到在餅乾成份添加「大麻膏」，匡稱增加風味也能減肥，今年以來，以每包新臺幣300元價格，透過通訊軟體販售不知情網友。

警方在鄭嫌家中，查獲「大麻膏」放置在知名近百年枇杷膏盒偽裝，因與褐色枇杷膏顏色差距大，且開蓋就聞到撲鼻大麻草味，鄭嫌俯首認罪，辯稱從國外網站購入「大麻膏」已囤放多年，全案依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

鄭嫌添加「大麻膏」製作餅乾。（讀者提供）

「大麻餅乾」夾藏在冰箱底層。（讀者提供）

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