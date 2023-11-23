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鄰居拔300元盆栽枝葉 他打官司求償11.7萬....結果曝

鄰居拔300元盆栽枝葉，郭男打官司求償11.7萬，新竹地院只判給郭男300元，還不夠繳裁判費。（資料照）

鄰居拔300元盆栽枝葉，郭男打官司求償11.7萬，新竹地院只判給郭男300元，還不夠繳裁判費。（資料照）

2023/11/23 16:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹郭姓男子住處的盆栽遭對面鄰居拔除約30枝，價值300元，但郭男聲稱盆栽是母親的遺物，彌足珍貴，決定與鄰居對簿公堂，求償請假打官司損失與精神損害共11萬餘元，新竹地院認為損害賠償以填補損害為限，只判給郭男300元，還不夠繳1千多元的裁判費。

郭男說，母親於20年前在屋子栽種盆栽植物，死後盆栽植物由他繼承取得，由於是母親遺物，意義重大。去年12月鄰居蔡女拔除該盆栽植物30枝，雖然盆栽植物市價每枝約10元，他受有盆栽植物損害300元，但他處理本案請假之工作損失45960元、精神上損害71700元。為此，要求蔡女賠償11萬7960元。依法應收1179元裁判費。

蔡女則說她買房子在郭家對面，因當時郭家的花草快長到她家，遂透過整修房子工頭向郭男溝通，溝通後工頭說可以拔除，留下盆栽就好。她願賠償300元，其餘不同意，還說現在植物又長出來了。

法官指出，損害賠償除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補損害及所失利益為限。

而物之毀損，並非人格權之侵害，並無精神上損害賠償可言，最後僅判賠300元。

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