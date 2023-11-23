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酒後開「愛的禮物」停睡路中 熟女見警驚嚇...保時捷跑車下場曝

警方正要攔停保時捷跑車，該車竟停在車道中央不動了。（警方提供）

警方正要攔停保時捷跑車，該車竟停在車道中央不動了。（警方提供）

2023/11/23 13:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓女子與友人喝酒到凌晨，返家休息沒幾小時就開著保時捷跑車外出辦事，途中因不勝酒力蛇行被其他用路人通報，警方趕抵時發現保時捷停在路中，許女竟在駕駛座睡著了，她猛然驚醒看到員警也嚇了一大跳，最後除因酒測值超標被送辦，保時捷也被拆牌拖吊移置。

台中市警局交通警察大隊第二中隊員警李賢德、陳彥閤，19日上午巡經神岡區突遇民眾攔車告知，巡邏車後方承德路段不遠處有一輛保時捷跑車行蛇行很可疑，立即趕往現場，果見該輛保時捷跑車行車軌跡左右偏移非常危險，正要減速欲攔停，該車竟停在車道中央不動了。

陳員下車趨前查看，赫見車內49歲許姓女子在駕駛座睡著了，叫醒許女後將車子引導至路邊，言談中聞到許女身上散發酒氣，經檢知棒測試後有酒精反應，再以酒測器測試，結果酒測值達0.53毫克，明顯超過法定標準值，警方告知許女，酒駕超標除依違反公共危險罪嫌移送法辦，車牌要被吊扣2年，車輛也無法上路行駛。

許女頓時呆住長嘆一口氣，非常懊惱表示，車子是丈夫買給她的「愛的禮物」，第一次酒後駕車，當下也承認與友人酒吧喝酒到凌晨才結束，心想休息一晚後酒已經退了，本想搭乘計程車，最後卻心存僥倖冒險開車上路，實在悔不當初，警方隨後也請拖吊業者開全吊式拖吊車移置這輛保時捷跑車。

警方表示，許女長時間深夜飲酒，雖稍作歇息惟酒精發酵後座力強，嚴重影響個人自主行動及知覺反應，酒後駕車十分危險，幸未釀成重大傷害；交大表示，自今年6月30日起新制規定，汽機車駕駛人酒駕，經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上或拒測情形，均需當場拆卸汽機車牌照吊扣2年，並移置保管。

而駕駛人酒測值達0.25毫克以上，違反刑事法律者，警方同為當場拆卸其車輛牌照，經移置保管後不須檢附繳納罰鍰收據將車領回，惟車主需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上，若無法領回者由警方移置保管。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

保時捷跑車也被拆牌拖吊移置。（警方提供）

保時捷跑車也被拆牌拖吊移置。（警方提供）

許女酒測值超標被依公共危險罪嫌送辦。（警方提供）

許女酒測值超標被依公共危險罪嫌送辦。（警方提供）

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