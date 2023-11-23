閒聊起賊心！社區保全趁停電偷走住戶千萬現鈔

警方調閱監視器發現陳男將贓款帶回家中放。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/23 12:18

〔記者徐聖倫／新北報導〕40歲陳姓社區保全時常與住戶聊天，言談間發現社區一對邱姓母子好像很有錢，於是陳男利用職務之便，複製了邱家鑰匙，算好邱家沒人的時間，下手當天正好台電還公告停電，陳男可說掌握天時地利人和，將藏在家中鉅款1000萬現金偷走。警方獲報即刻展開查緝，昨晚將陳男逮捕，也追回贓款998萬。

據悉，陳男有多起竊盜前科，在新北市三重區中正北路社區擔任保全多時。陳男平時與住戶相處都很親切，沒事會聊上兩句，而他發現邱家母子衣著都是要價不斐的名牌，言談間也發現這對母子時常出國，也常聊起最近在投資，陳男於是對邱家起了賊心。

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陳男先是透過職務之便複製了邱家備用鑰匙，透過聊天，得知邱母18日出國，到了18日當天，邱男凌晨0時許出門去，且又這麼剛好台電公告當日凌晨停電，陳男認為一切就緒，持鑰匙入內後發現，桌上擺著紙箱，打開一看竟是白花花的現鈔1000萬，陳男一把抱走喜孜孜閃人。

邱男1個小時後返家，發現現金不翼而飛，趕緊向三重警分局報案。警方獲報成立專案小組即刻蒐證，但案發當下停電，監視影像調閱受阻，幸好警方掌握其他影像，經過一番拼湊，發現陳男涉有重嫌。而案發後幾日，陳男若無其事正常上班，直到警方昨晚間找上門，陳男才知道自己糗大了。

警方在陳男住處回收贓款998萬，陳男供稱自己拿去買生活用品花了2萬，至於備用鑰匙陳男則不願多說，直呼他沒有複製，對此警方有監視器為證，不予採信。警詢後，依加重竊盜罪嫌，將陳男移送法辦。

警方取回包含未裝箱、紙箱內共998萬贓款。（記者徐聖倫翻攝）

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