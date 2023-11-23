北市公布酒駕累犯13人名單 2人累犯4次、1人酒駕又毒駕

台北市交通事件裁決所公布第38次公告酒（毒）駕累犯名單。（裁決所提供）

2023/11/23 12:15

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市交通事件裁決所今（23）日公布第38次公告酒（毒）駕累犯名單，此次名單共有酒駕累犯4次2名、酒駕累犯3次2名、酒駕累犯2次5名，毒駕累犯2次2名，拒測累犯2次1名，1次酒駕1次毒駕1名，合計13名，北市酒（毒）駕累犯已公布744人次，718人。

裁決所指出，本次酒駕累犯公告13名，酒駕累犯4次2名吳俊毅、黃明祿；酒駕累犯3次2名邱建成、謝新華；酒駕累犯2次5名：張壹翔、賴文聖、江念祖、吳宇翔、黃裕峰；毒駕累犯2次2名吳泓達、陳柏宇；酒駕拒測累犯2次1名郭文坪，其中黃朝欽分別有1次酒駕1次毒駕1名。

請繼續往下閱讀...

裁決所表示，本次酒駕累犯公告名單罰鍰最高者為郭文坪，因第2次酒（毒）駕拒測處罰鍰36萬元（酒駕拒測者按前次金額加罰18萬），罰鍰已辦理分期繳納，其汽、機車駕照業已禁考在案；本次公告名單中9件已結案，1件辦理分期繳納，餘3件未結案者均全數移送強制執行，移送金額33萬元。

裁決所提醒民眾，現行法規只要有酒駕違規行為，除了當場禁止行駛還會當場扣繳該車牌照2年；台北市2023年7至10月酒駕入案件數3,855件，其中車籍屬台北市1,032件（汽車429件；機車603件）均已當場扣繳牌照2年；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送法務部執行分署辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。

裁決所也呼籲民眾，當天飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台北市交通事件裁決所公布第38次公告酒（毒）駕累犯名單。（裁決所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法