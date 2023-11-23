居服員上工偷懶抽菸被案主投訴 爆氣開嗆：「斷我罐罐滅了她」

黃姓女居服員工作時偷懶還抽菸被投訴，竟上網公開案主女兒個資被起訴。示意圖。（資料照）

2023/11/23 12:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕40歲黃姓居服員到左營區某社區替案主服務時，被案主的女兒透過遠端監控發現她工作不認真，偷懶還抽菸，致電要求長照機構不要再派黃女到她家服務，黃女得知此事氣炸，上網開嗆「斷我罐罐滅了她」，還公開案主女兒的電話，檢方偵結後依違反個資法、恐嚇等罪起訴。

檢方指出，去年8月13日上午10點，黃姓居服員到左營區某案場服務時，住在桃園的案主女兒透過遠端監控，發現黃女在工作時間躺在沙發講電話2次，時間長達20至40分鐘，且講話很大聲，影響到父親的休息，且黃女還在家裡抽菸，案主女兒認為黃女不夠專業，致電長照機構，要求不得再派黃女到她家服務。

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黃女被客訴後，竟上網公開案主女兒的個資，還連發多篇臉書，開嗆「誰斷我G服路沒罐罐吃我會傾其所有滅了她」，任職北部某科技廠法務經理的案主女兒發現自己被黃女公審，蒐證後一口氣告了她恐嚇、強制、公然侮辱、加重誹謗及違反個資法等罪。

雄檢偵查時，黃女坦承發文，但辯稱自己是用搞笑的口吻寫臉書，且根據勞基法規定，做看護工作一樣有休息時間，她會在案主家抽菸也是當場獲得案主家人同意才去陽台抽，自己只是利用臉書抒發心情，沒有恐嚇案主女兒的用意；但檢方根據案主女兒提供的截圖，認定黃女散布案主女兒的個資並且發文內容讓她感到恐懼，偵結後依個資法、恐嚇等罪起訴。

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