鹿港崙尾福崙宮暗夜惡火！一樓正殿神明全數燒毀

鹿港崙尾福崙宮起火，前一天慶祝45週年搭的帳蓬都還沒拆。（鹿港福崙宮管委會提供）

2023/11/23 05:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮崙尾福崙宮今天凌晨零時許傳出大火，造成一樓正殿神明全數燒毀，福崙宮主委吳順和與信眾都心痛不已，由於福崙宮昨天舉行45週年祈安吉慶叩答恩光大典，起火時廟埕帳蓬都還沒拆除！

彰化縣消防局表示，鹿港崙尾福崙宮火災在今天凌晨零時13分獲報，在零時31分撲滅，起火點為一樓正殿，正殿神尊都受到火舌波及，所幸火勢及時撲滅，2樓並未受到影響。

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鹿港崙尾福崙宮主委吳順和表示，福崙宮1樓正殿供奉的是保生大帝與吳府千歲，2樓則是聖母殿，這場祝融之災，造成一樓大殿神明全數燒毀，令人心痛。

吳順和指出，福崙宮興建於1978年，昨天盛大慶祝45週年，舉辦祈安吉慶叩答恩光大典，不只有一長排的米籃擔，廟埕也搭帳蓬來宴桌。因為他實在太累了，昨晚就在廟旁的辦公室睡著了，大約在凌晨零時左右，就被煙嗆醒了，趕快打開辦公室外的鐵門，並請人打119通報，他連忙拿起滅火器要去救火，但是火勢已經太大，濃煙瀰漫，一下子消防隊就抵達現場救火了。

吳順和表示，昨天福崙宮慶祝45週年慶，才在為2樓聖母殿整修工程進行募款，如今1樓正殿的神尊全數燒毀，只能打起精神一起募款來修建。

鹿港崙尾福崙宮起火，消防人員迅速抵達滅火，但一樓正殿神明全數燒毀。（鹿港福崙宮管委會提供）

鹿港崙尾福崙宮起火，消防人員迅速抵達滅火，但一樓正殿神明全數燒毀。（鹿港福崙宮管委會提供）

鹿港崙尾福崙宮起火，一樓正殿神明全數燒毀。（福崙宮管委會提供）

鹿港崙尾福崙宮起火，火勢很快撲滅但一樓正殿神明全數燒毀。（福崙宮管委會提供）

鹿港崙尾福崙宮起火，消防人員迅速抵達滅火，但一樓正殿神明全數燒毀。（鹿港福崙宮管委會提供）

鹿港崙尾福崙宮起火，前一天慶祝45週年搭的帳蓬都還沒拆。（鹿港福崙宮管委會提供）

鹿港崙尾福崙宮是地方信仰中心，一樓正殿主祀保生大帝與吳府千歲，如今正殿神明全數燒毀。（福崙宮管委會提供）

鹿港崙尾福崙宮起火，前一天才剛盛大慶祝賀45週年，米籃擔排一長排。（福崙宮管委會提供）

鹿港崙尾福崙宮是地方信仰中心，一樓正殿主祀保生大帝與吳府千歲，如今正殿神明全數燒毀。（福崙宮管委會提供）

鹿港崙尾福崙宮是地方信仰中心，一樓正殿主祀保生大帝與吳府千歲，如今正殿神明全數燒毀。（福崙宮管委會提供）

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