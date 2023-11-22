女揭家暴後「父酒駕自撞亡」 被家人怪罪……她婚事竟告吹

原PO多年前曾出面指證父親家暴，沒想到事隔幾天，父親就酒駕自撞身亡，因此引來全家人怨恨；示意圖。（資料照）

2023/11/22 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友發文抱怨，自己多年前指證父親家暴，隔沒幾天，父親竟酒駕自撞身亡，從此她被全家怨恨，認為是她說謊才導致父親過世，而姑姑也糾纏多年，導致她的婚事告吹，讓原PO無奈表示，「如果當初像之前一樣躲起來不說話，是不是什麼事情都沒了？」

據原PO昨（7）日在「匿名公社」發文表示，自己母親多年前被父親毆打送進醫院，是原PO出面指證父親，不料事隔幾天，父親就酒駕自撞身亡。之後，母親怨恨原PO，認為是原PO害死自己老公，全家人都指責她說謊，才導致父親過世。

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原PO接著透露，「尤其是我那位嫁了高官的姑姑，對我的恨意從未消失，從國中高中一路鬧到大學，我跟我媽不管搬到哪裡，她總是能找到我們，就算户口寄在鎮公所，她還是能神奇的找到我。」

原PO原以為出社會後，事情就能這樣平息，以為終於能擺脫姑姑了，但在原PO和男友準備結婚時，男友和他媽媽卻詢問原PO，「聽說妳說謊害妳爸自殺，是真的嗎」，而不管原PO再怎麼解釋，婚事仍告吹。

原PO感嘆表示，「我時常都在想，如果當初沒心疼我媽，如果當初像之前一樣躲起來不說話，是不是什麼事情都沒了？我媽一樣三天兩頭被打，我爸一樣工作一不如意就喝醉回家摔東西打人，如果維持原樣，我現在是否會比較好過一點？」

貼文發出後，許多網友紛紛留言回應，「你爸爸是酒駕自撞身亡，各人造業各人擔」、「妳替媽媽抱不平沒有錯，錯的是那些黑說成白的人」、「不要後悔做該做的事」、「妳唯一沒有做好的是還跟那個不分是非的媽媽在一起生活」、「很多受虐者其實很享受這種過程，這種變態心理其實很難解釋清楚，卻是真實存在」、「如果我是你一定選擇遠離這些所謂親人」。

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