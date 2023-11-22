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台中婦要領630萬「裝潢費」 警勸阻未果請出丈夫才奏效

警方趕到銀行勸阻，呂婦仍堅持要提領630萬元。（警方提供）

警方趕到銀行勸阻，呂婦仍堅持要提領630萬元。（警方提供）

2023/11/22 17:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市呂姓婦人昨天到銀行提款，因一口氣就要臨櫃提領630萬元，行員唯恐她遇詐關懷詢問，但呂婦僅說是裝潢費用，其餘拒絕多談，行員無奈下只好以護鈔為由，請警方到場勸阻仍未果，員警最後找來呂女丈夫到場，丈夫一聽大驚，「家裡沒有要維修啊」，及時阻詐。

台中市第六分局市政派出昨天接獲文心路上某銀行通報，68歲呂姓婦人臨櫃欲提領630萬元，由於金額太龐大，行員擔心她遇詐關心詢問提領用途時，吳稱該款項為裝潢所用，其餘內容不願透露，只見呂婦仍堅持提領，行員趕緊連繫警方前來協助護鈔，同時關心其提領現金的用途。

員警見苦心婆心勸說無效，立即聯繫其丈夫確認家中有無房屋裝潢，呂婦丈夫到場也大吃一驚說，家中近期並沒有要裝潢的打算，也懷疑妻子可能遇到類似假投資的詐騙技倆，最後在警方和其丈夫共同勸說下，呂婦才打消提領念頭，及時攔阻可能的詐騙發生。

警方呼籲，詐騙集團常利用各種手段，如冒充親友、公務人員、同鄉等方式，設計各種理由來騙取錢財，如接獲可疑電話，切勿輕信對方的話，應謹記：「1聽2掛3查證原則」，先掛上電話向警察單位確認，或撥打165反詐騙專線求助。

最後在警方和其丈夫共同勸說下，呂婦才打消提領念頭。（警方提供）（記者許國楨攝）

最後在警方和其丈夫共同勸說下，呂婦才打消提領念頭。（警方提供）（記者許國楨攝）

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