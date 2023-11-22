比特幣殺手「維卡幣」疑二次詐騙餐會曝光 警成立專案小組監控

警方掌握該跨境電商平台今年10月7日在烏日舉辦說明會。（警方提供）

2023/11/22 14:07

〔記者許國楨／台中報導〕被稱為「比特幣殺手」的維卡幣，已被多國政府認定是非法虛擬貨幣，台中市有民眾數年前就因投資「維卡幣」損失40萬元，而近日一場跨境電商大會在台中舉辦說明會，邀請投資人參加「黃金投資項目」，疑欲進行「維卡幣」二次詐騙，警方表示，已成立專案小組密切監控偵辦，也呼籲被害人勇於出面報案。

台中市郭姓男子投訴媒體，其胞姊在2014年間疑陷入「維卡幣」詐騙案，當時胞姊購買一單位維卡幣，即可獲得黃金及下限投資的經銷權，但套牢迄今損失約40萬元，近日有集團自稱是「跨境電商」，找出之前有買過維卡幣的名單，宣稱要成立大會且有「新的黃金投資項目」，參加者只要入金就可以拚回來，換到黃金、豪車甚至價值不菲土地。

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台中市刑大指出，經掌握，該跨境電商平台今年10月7日在台中烏日舉辦說明會，業者以多花1萬元，即可用維卡幣兌換黃金、豪車、土地為由，疑向投資人進行二次詐騙，據傳當日該電商平台營業額破千萬，但投資人僅拿到兌換券、保養品、按摩槍等低價產品，而警方早就埋伏在裡頭，秘密蒐證。

刑大經濟組長吳柏寬說，維卡幣（Onecoin），是從保加利亞發跡，一名叫茹雅的女子創辦，號稱可以取代「取代比特幣」，才又稱「比特幣殺手」，操作模式則是透過傳直銷吸引被害人投資，事實上維卡幣沒有任何虛擬貨幣性質，全球100多國家詐騙達上千億台幣，茹雅還被美國FBI列為十大通緝犯，維卡幣也被多國認定是騙局。

據了解，維卡幣從2014年左右被帶入台灣，購買維卡幣的成員不斷吸引下線，全台應有千人購買，每人所購買的「單位、價錢」都不同，可能有人以2、3萬買一單位，也有人花了10多萬購入，全台受害人數尚難以統計，關鍵就在「沒人覺得被騙」。

台中市刑大調查，此次說明會係以電商名義宣傳，並於說明餐會時，以口頭、個人私訊等方式，將「維卡幣」等類似「虛擬貨幣、代幣」可換取黃金兌換券、商店點數等說法，遊說誘騙被害人投資，經清查165、110報案系統，截至今天為止，尚未接獲其他民眾遭以「維卡幣名義進行二次詐騙」的報案。

但警方目前已成立專案小組，全面清查被害人，呼籲民眾如有遭詐騙情事，請速向警察機關報案，以確保自身權益。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方掌握該跨境電商平台今年10月7日在烏日舉辦說明會。（警方提供）

該說明會疑欲進行「維卡幣」二次詐騙，警方已蒐證監控中。（警方提供）

民眾在現場拿到的黃金兌換券。（警方提供）

警方說明疑「維卡幣」二次詐騙的案情掌握進度。（警方提供）

警方說明疑「維卡幣」二次詐騙的案情掌握進度。（警方提供）

警方說明疑「維卡幣」二次詐騙的案情掌握進度。（警方提供）

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