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長運666號貨輪不諳航道 西嶼外海擱淺獲漁船協助脫困

貨船疑因不諳航道，在小門外海發生擱淺。（第七岸巡隊提供）

貨船疑因不諳航道，在小門外海發生擱淺。（第七岸巡隊提供）

2023/11/21 20:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域是重要航道區，平日貨船往返頻繁，今（21）日傍晚傳出長運666號貨船，疑似不諳航道，在小門漁港外海發生擱淺，所幸澎湖漁船及時伸出援手，協助貨船順利脫困，避免一場油污海洋浩劫，也讓澎湖搜救單位鬆了一口氣。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊調查指出，今日傍晚5時42分，長運666號貨船（981117）因不熟水域，加上天色昏暗，竟偏離航道，在小門漁港口外擱淺，貨船動彈不得，第七岸巡隊立即隨即請友好漁民，駕駛漁船前往現場協助脫困。

在當地老經驗船長協助下，長運666號貨船於晚間6時13分脫困。據了解，貨船自新竹坡頭安檢所報關出港，載運蝦苗約69箱，前往小門漁港交貨（新竹縣政府及澎湖縣政府核准在案），包括船長在內共計3員台籍船員，貨船擱淺在西嶼小門外海，一度引起各單位緊張，紛紛動員待命救援，所幸漁船及時發揮效果，直接協助貨船脫困。

參加救援船舶為小門漁港的新東春、加進2艘自用小船，憑藉豐富的經驗，利用潮汐漲退原理，協助貨輪脫困，避免船上蝦苗落海，淪為海中大魚食物，減少養殖漁民損失，更重要的是避免貨輪翻覆，導致船上燃油外洩，又造成一場海洋浩劫，增加救難及環保單位作業難度。

載運蝦苗貨船，小門外海發生擱淺。（第七岸巡隊提供）

載運蝦苗貨船，小門外海發生擱淺。（第七岸巡隊提供）

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