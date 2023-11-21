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帶女生過夜挨告 李戡先自清：絕非妨害性自主之人

李戡自曝今年曾帶一名女生回家過夜，宣稱當晚所有互動都是你情我願，事後卻遭對方提告。（資料照）

李戡自曝今年曾帶一名女生回家過夜，宣稱當晚所有互動都是你情我願，事後卻遭對方提告。（資料照）

2023/11/21 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕已故作家李敖之子李戡今天（21日）自曝今年曾與一名女性邂逅並帶回家過夜，但今天他卻接到警方電話得知對方要針對當晚發生的事向他提告，於是他在媒體爆料之前先行在社群平台上自清，強調自己絕不是會做出違反性自主行為的人。

李戡今天突然透過臉書表示，下午他接到警局電話，警方問他是否記得今年某天晚上有名女生在他家發生的事，並告知他說對方要提告，「因為警察沒告知提告內容，我也沒問，所以我想主動交代事發經過，同時不違反偵查不公開原則。」

李戡接著稱：「今年某月，我在朋友聚會上認識一個女生，幾個禮拜後，對方主動表示想單獨到我家。當晚的所有肢體互動，都沒有違反雙方意願，幾天後她卻突然發訊息質問我當晚發生的事，並要求對她道歉。她在訊息裡列舉多條完全不實的指控，要我認帳，我當然不可能接受，於是她把我封鎖。今天我接到電話，對方一說是分局偵查隊，我就明白是怎麼回事了。」

最後他說：「我沒想到今天居然在自己家裡遭人誣告，我只能自認倒霉。在這裡我想跟我所有的親朋好友說聲抱歉，我居然要為這種事情進警局。我李戡絕不是會做出違反性自主行為的人，請大家相信我的清白，謝謝！」

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