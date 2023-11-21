基隆拆違建濺血！雜物掉落損機車 他竟砍斷工人3手指

拆除違建何姓工頭被砍斷3隻手指。（記者盧賢秀攝）

2023/11/21 11:51

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市政府20日派工強制拆除東光路11巷旁3層樓大違建，沒想到卻濺血！拆除物掉落損及下方機車，車主竟拿出辣椒水和開山刀攻擊拆除人員，1名工人被砍斷3隻手指，緊急送醫接回。

據指出，東光路11巷老建築沿山坡逐層興建，其中第5排臨巷子的民宅疑轉手後，新屋主9月大興土木，在原先2層樓主建物的基礎上興建3層高的新建物，透天厝長高又長胖。

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這處違建外型是充滿設計感的玻璃屋，相當顯眼，東明里辦公處9月中旬就查報信義區公所處理。信義區公所10月13日到現場勘查後，10月17日張貼「違章建築勒令停工單」，但屋主無視公權力繼續施工，市府限改3次後，決定強制拆除。

市府委外拆除違建10多名工人前往強制拆除，沒想到拆除過程中玻璃噴灑掉落地面，附近黃姓住戶指下方家人的機車受損，雖拆除違建的何姓工頭允諾賠償，黃男仍拿出辣椒水噴灑，並持開山刀上前阻止工人繼續拆違建，何姓工頭擔心工人受傷試圖上前奪刀，卻反被砍斷右手3隻手指。

何姓工頭被緊急送衛福部基隆醫院，經手術接回斷指，但其中2隻手指功能恐受損。黃姓男子已被警方移送法辦。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆今天也到醫院探視受傷的何姓工頭。

今天現場工人說，他們只是去執行公權力，也沒有那麼大仇恨，拆除違建工程今天繼續，已做好安全措施，儘量不擾民。

基隆市政府強制拆除東光路違建。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府強制拆除東光路違建。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府強制拆除東光路違建。（記者盧賢秀攝）

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