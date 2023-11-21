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女子網路交友遇到「男傳播」 想見面竟須傳身分證照片與保證金

警方勸服陳姓女子（左）是遇上詐騙集團，不須理會對方。（圖由警方提供）

警方勸服陳姓女子（左）是遇上詐騙集團，不須理會對方。（圖由警方提供）

2023/11/21 11:36

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓女子透過網路交友軟體結識PO有帥哥照片的男子「宇」，對方甜言蜜語攻勢不斷，等陳女掉入戀愛陷阱，突然坦承自己是「男傳播」，先要求陳女傳身分證照片、再要求她買2萬元遊戲點數，以確認她不是警察。陳女傳了身分證照片後，不願花錢買遊戲點數，對方立即翻臉，嗆道「叫我大哥處理妳」，還好陳女已報警，警方聽到對方的中國口音濃重，立刻戳破騙局。

陳女20日晚間10點多，前往中壢區中北路一處便利商店，在櫃檯前對於是否要買遊戲點數一事猶豫不決，店員機警通報中壢警分局普仁派出所，警員胡光昱、姚炎騂前來關心，一臉焦急的陳女才告知：「我被騙了！」她說，她在網路上結識自稱叫「宇」的男子，抵擋不了對方的甜蜜攻勢，就與對方相約見面。

陳女說，這時「宇」突然坦承他是男傳播，就怕她是警察，要求她先傳身分證照片，之後又要她買2萬元遊戲點數當保證金，她察覺有異，拒絕對方後，對方就傳了血腥影片給她，還找了另名男子自稱是「宇的大哥」打電話來，揚言要讓她遭遇不測。因她身分證照片已傳出，就怕對方上門找麻煩，才前往便利商店，猶豫著是否要買遊戲點數。

警方用陳女的手機回撥後聯絡上對方，對方仍對著員警嗆聲，但說話過程中難掩濃濃的中國口音。員警勸服陳女是遇上詐騙集團，而對方是中國人，不會渡海來找她麻煩，她才終於放下心來，嚎啕大哭。

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