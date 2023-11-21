友善星空！台14甲翠峰派出所前公路資訊電子看板 夜間不閃了

台14甲線18K翠峰派出所前的電子看板夜間運作易成光害，天文團體建議公路局埔里工務段採夜間減光或夜間關閉方式處理。（資料照）

2023/11/21 08:54

〔記者佟振國／南投報導〕為友善合歡山星空，公路局埔里工務段繼遷移合歡山昆陽停車場的公路資訊電子看板之後，最近在與天文團體會商台14甲線合歡山路段沿路燈光與交通安全事項後，決定下午4點過後，將台14甲18K翠峰派出所前子看板的發光亮度降低60％，夜間則關閉，解決翠峰場域光害問題。

由於台14甲線行經高海拔合歡山區，夜間山區易起霧，為增加行車安全，公路局埔里工務段自霧社至昆陽沿途設置數個公路資訊電子看板，提醒用路人注意相關天氣、道路開閉等資訊，先前昆陽停車場前的電子看板因故障而在夜間運作，影響觀星品質惹議，埔里工務段隨即處理並辦理遷移。

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台北市天文協會理事長劉志安表示，日前與埔里工務段開會討論未來台14甲線合歡山路段沿路的燈光與交通安全問題，在兼顧安全的前提下，合歡山暗空公園內燈光設施未來要注意的方向，以免類似電子看板造成光害的事件繼續發生，其中針對翠峰派出所前的「路況資訊電子看板」，建議採取「夜間減光」或「夜間關閉」的方式處理，以解決翠峰場域的光害問題。

劉志安說明，台14甲線霧社以上的電子看板，翠峰這座是最後一座，因顯示的內容都完全相同，用路人在霧社或清境等路段可以獲知相關路況資訊，所以翠峰的電子看板可以有「夜間減光」或「夜間關閉」的調整空間，沒想到會議結束後，埔里工務段下午即做出回應，今後採取下午4點過後電子看板發光亮度降低60％，夜間則是完全關閉，當晚現場即有人員回報確實關燈，真的太有效率，也感謝埔里工務段願意採納民意，再次解鎖一項消除光害任務，讓星空守護再下一城。

公路局埔里工務段從善如流，將台14甲線翠峰派出所前的電子看板採取夜間關閉措施。（圖由劉志安提供）

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