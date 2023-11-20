11/20 威力彩頭獎新北1注獨得9.49億！ 今彩539頭獎落3地

今晚（11月20日）開獎的第112000093期威力彩頭獎開出1注、第112000277期今彩539頭獎開出3注、第112000277期雙贏彩頭獎摃龜。

2023/11/20 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月20日）開獎的第112000093期威力彩頭獎開出1注，由新北市土城區永安街82之1號「投彩商行」開出，獨得9.49億；第112000277期今彩539頭獎開出3注，分別由桃園市中壢區興國里12鄰新生路191號「福得彩券行」、台中市北屯區三和里東光路726號1樓「祥玎璫彩券行」、新北市土城區延和路254號「茂勝彩券行」開出，每注可得800萬；第112000277期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000093期威力彩中獎號碼為「第一區：07、11、13、15、30、38」，第二區：07」，頭獎1注中獎，可得9億4904萬6738元；貳獎摃龜；參獎32注中獎，每注可得15萬元；肆獎187注中獎，每注可得2萬元；伍獎1107注中獎，每注可得4000元；陸獎7295注中獎，每注可得800元；柒獎1萬2842注中獎，每注可得400元；捌獎6萬6805注中獎，每注可得200元；玖獎9萬3021注中獎，每注可得100元；普獎14萬3760注中獎，每注可得100元。

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第112000093期38樂合彩中獎號碼為「07、11、13、15、30、38」，五合摃龜；四合10注中獎，每注可得6萬7500元；三合158注中獎，每注可得5750元；二合2329注中獎，每注可得750元。

第112000277期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、07、08、10、14、16、18、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎104注中獎，每注可得500元；肆獎1139注中獎，每注可得100元。

第112000277期今彩539中獎號碼為「08、16、19、21、37」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎272注中獎，每注可得2萬元；參獎8480注中獎，每注可得300元；肆獎8萬6676注中獎，每注可得50元。

第112000277期39樂合彩中獎號碼為「08、16、19、21、37」，四合15注中獎，每注可得21萬2500元；三合446注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬4298注中獎，每注可得1125元。

第112000277期3星彩中獎號碼為「934」，正彩4注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000277期4星彩中獎號碼為「7891」，正彩3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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