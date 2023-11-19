花蓮飛行傘摔落意外非首例！女子急墜樹林 業者竟拿2000塊打發

女子在體驗飛行傘時急墜至樹林，雙腳被樹枝刮傷。她控訴業者竟沒有呼叫救護車，只拿了2000元打發原PO。（擷自Dcard）

2023/11/19 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕日前有民眾在體驗飛行傘時，疑似身上的安全扣環出問題，從離地約100多公尺高空墜落身亡。而今日又有網友發文稱，自己10月中旬體驗飛行傘活動時，也發生相同的意外，而業者為了不讓其他客人受到驚嚇取消體驗，竟沒有呼叫救護車，只拿了2000元打發原PO，讓她氣得發文控訴。

一名網友在Dcard發文稱，10月中旬時，公司舉辦員工旅遊到花蓮體驗飛行傘，當時同行的人共有4人，而當天飄著毛毛雨，同行的夥伴有跟業者詢問氣候不佳還是否能飛行，業者表示只要不是傾盆大雨都可以照常飛行，於是原PO與友人選擇相信專業。

而原PO與友人在山頂時等待了約20-30分鐘，直到30分鐘後第一個夥伴才成功飛下去，當輪到原PO時，教練正在看風向「這個風向對，叫我快一點，在我往前跑的時候，成功起飛大約2秒後，就急墜至樹林」。原PO表示，當時約101大樓的高度墜落到半山腰 ，且因重力加速度，她的雙腿被樹枝刮到皮開肉綻，「在樹上卡了約20分，救下來以後還讓我自己走10幾分到有柏油路的地方」。

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原PO表示，在這期間業者並沒有呼叫救護車，因為集合處還有下一組的客人，業者並不想讓客人驚嚇到而取消，竟只拿了2000塊打發原PO，「原本業者說下山後會立馬帶我去醫院就診，卻遲遲的讓我等半個小時，最後還請與我同行的夥伴自行載我到醫院就診」。

原PO補充，直到現在雙腳上仍有清晰的疤痕，且腰椎有骨裂，業者甚至並沒有關心傷勢以及復原狀況，事後查詢才發現許多人也有類似的情況發生，「希望往後想去花蓮體驗飛行傘，一定要三思而後行，畢竟生命可貴，更不希望異死他鄉」。

文章發布後，網友紛紛表示，「不知道有多少受害者，還想用2000元打發」、「這家真的超恐怖，原來有前例好可怕」、「妳一定要好好照顧傷口，不要留疤痕！一定要提告，看來掉下來不是個案」。

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