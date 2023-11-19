拒淪為「廢土天堂」 南投警1天查獲5起違規載運廢土案

南投警方攔查貨車違規載運廢土及就涉案駕駛進行盤查詢問情形。（圖由南投警分局提供）

2023/11/19 15:41

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警局與縣府環保局聯合打擊偷亂倒廢棄土行動，連假日也未停歇，昨（18）日星期六在南投、名間2地，一天之內查獲5起違規載運廢土案，逮捕4名嫌犯到案，警方今偵詢後，依違反廢棄物清理法移送南投地檢署偵辦。

南投警分局副分局長李政昌指出，南投因幅員遼闊，有不法業者抱著投機心態偷運廢棄土在人煙較少的山區傾倒，令警方十分重視，遂指示轄區各分駐所及派出所加強攔查載運土方的車輛，以防堵不法業者亂倒廢土破壞環境，進而展現拒絕南投淪為「廢土天堂」的決心。

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昨天南投分局員警在南投市及名間鄉對外的台3線等多條道路，逐一攔檢楊姓、蔡姓、鐘姓、賴姓等4名駕駛的貨車時，發現其所載運的土石一部比一部還多，有的還摻雜廢棄建築材料，加上均無法提供相關證明文件，立即通知環保局人員到場協助稽查，最後也確定上述4嫌都未經許可載運廢土。

其中35歲鐘姓男子竟然在1天內被警方查獲2次，警詢後，將4嫌5案依違反廢棄物清理法究辦。

警方說，今年5月間南投分局也曾查獲一起以整地填土名義掩埋廢土的案件，不法業者被依違反廢棄物清理法移送南投地檢署偵辦後，目前面臨1至5年有期徒刑、得併科1500萬元罰金的處分，因此，呼籲業者勿心存僥倖，同時也請農民朋友若有農地填土之需求，務必依規定申請，以確保土方來源合法，避免淪為共犯觸法遭究責。

南投警方攔查貨車違規載運廢土情形。（圖由南投警分局提供）

南投警方攔查貨車違規載運廢土時，還揪出摻雜廢棄建築材料情形，可說是罪加一等。（圖由南投警分局提供）

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