趁女泥醉撿屍喊「不相信X不到妳這個old lady」 判3年8月

台中一名女子和家人爭吵到酒吧喝酒，卻被陳男「撿屍」性侵，陳男二審依趁機性交罪判處3年8月徒刑。（記者陳建志攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2023/11/19 16:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名女子，去年初和家人爭吵後心情不佳，前往一家酒吧喝酒，在酒吧內一名陳姓男子，卻趁女子泥醉「撿屍」，將她帶往汽車旅館性侵，女子半途醒來哭喊「不要」，陳男仍不停止，還壓住身體喊：「我就不相信X不到妳這個old lady」，女子直到隔天醒來發現全身赤裸，趕緊報案求救，陳男雖否認有趁機性交、竊盜仍遭判刑，二審審酌陳除性侵女子外，還有侵入女子口腔，撤銷一審判決，改判仍維持3年8月徒刑，可上訴。

判決指出，這名女子去年2月26日凌晨1點多和家人爭執後心情不佳，先前往一家餐館喝酒，接著又到一家酒吧繼續喝，席間喝了啤酒、清酒，因已經泥醉在酒吧外嘔吐，原本要求前往醫院，但陳姓男子「撿屍」將她抱上計程車，還要求司機開往汽車旅館。

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判決指出，陳男將意識不清的女子攙扶進汽車旅館房間後，脫去女子全身衣物性侵，女子半途中一度醒來，發覺被性侵哭喊「不要」，因全身無力無法反抗，要求陳男使用保險套，陳男不理會繼續性侵，還說：「我就不相信X不到妳這個old lady」，繼續對女子下體和口腔性侵。

女子後來因酒醉又昏睡，直到隔天早上醒來，發現自己全身赤裸，陳男並在旁邊呼呼大睡，趕緊起床穿衣服，拿起手機報案，並跑到汽車旅館櫃檯求救表示被「強姦」了，陳男被隨後趕來的員警帶回偵辦。

陳男在審理期間辯稱和女子在酒吧喝酒時，女子有說要和他一起回家，並同意和他一起去汽車旅館，到了汽車旅館後有吐，但吐過就清醒，坐在他的腿上親他，還幫他口交，接著發生性行為，並說700元是女子自己說要和他分攤旅館的房費，矢口否認有趁機性交、竊盜等犯行。

台中地院審理時，依趁機性交罪、竊盜，分別判處陳男3年8月、3個月有期徒刑，陳男不服上訴二審；台中高分院審理後，認為陳除性侵女子外，還有侵入女子口腔，撤銷一審判決，不過改判仍維持3年8月徒刑，可上訴，竊盜也維持3月，可易科罰金。

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