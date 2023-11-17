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扯鈴教練魯紀賢赴中商演淪共諜 滲透軍中發展組織獲交保

具有退伍軍人身分的扯鈴教練魯紀賢。（資料照，記者陳志曲攝）

具有退伍軍人身分的扯鈴教練魯紀賢。（資料照，記者陳志曲攝）

2023/11/17 21:22

〔記者吳政峰／台北報導〕扯鈴教練魯紀賢2020年前往中國洽詢商演，卻被中共吸收成間諜，返國後滲透軍中，與林明慧、李得勝、林姿穎、常德隆、馮世維、趙亦偉、曾姿婷、田曦、藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷等人發展共諜組織。台北地檢署17日依違反國家安全法起訴，移審台北地院，合議庭認7名被羈押的被告多數承認犯行，同日分別裁定25萬至50萬元不等交保，惟魯、馮覓保未著，還押台北看守所。

全案共10名被告，魯紀賢、林明慧、李得勝、林姿穎、常德隆、馮世維、趙亦偉等7人原被羈押於看守所，北檢17日起訴移審，北院同日召開延押庭，魯紀賢、林明慧、李得勝、林姿穎、常德隆、馮世維等6人坦承犯行，趙亦偉則矢口否認犯罪。

合議庭調閱卷內共同被告供詞、證人證述、相關證據後，認定7人涉犯國安法的發展組織等罪嫌，嫌疑重大，考量國安法第5條之1第1項之罪的法定刑為7年以上重罪，被告面臨重刑的執行，衡諸常情一般人欲脫免罪責、不甘受罰是基本人性，有相當理由足認在面對如此重刑的審理與日後可能執行，有強烈的逃亡動機，有羈押的原因。

惟合議庭審酌比例原則，衡量目前案情的調查過程，以及多數被告均坦承犯行，檢察官也已偵查終結，並提供明確的證據在案，認無羈押必要，改命魯紀賢具保50萬元；林姿穎、林明慧、李得勝各30萬元；常德隆40萬元；馮世維與趙亦偉25萬元，並限制住居、限制出境出海8月。

不過，魯紀賢、馮世維因確定覓保無着，先行收押解送北所，其餘5名被告覓保至晚間10點止。7人如不服本裁定，得於10日內聲請撤銷變更。

檢調起訴指出，扯鈴教練出身的魯男，2020年間前往中國洽尋扯鈴商演活動時，被中共情工人員吸收，回台後找了郭伯廷、趙亦偉、曾姿婷幫忙，除請他們提供帳戶接收中共資金外，還聘請他們在組織內服務。

去年4月起，魯男吸收、拉攏現、退役士官兵，替中國發展組織。檢察官黃冠中在今年7月19日指揮調查局國安站等單位發動首波搜索行動，約談相關人等後，向法院聲押魯紀賢、退役士官兵林明慧、林姿穎、常德隆、李得勝5人獲准，郭伯廷當時獲20萬元交保。

檢調經分析扣案事證，持續向上溯源，再發動6波傳喚、搜索行動，並於8月間聲押現役海巡下士馮世維、趙亦偉獲准，全案共7人被押。

檢方查出，魯男請中國籍女子田曦利用地下匯兌方式，接收中共情治單位提供的資金至少570萬元，用以發展組織，再從朋友圈或利用打線上遊戲等各種方式，物色吸收對象，並以招待飲宴、給付金錢報酬（每人5000元至數萬元不等金額），接觸、拉攏、吸收現役軍士官兵同袍或友人加入組織，並利誘協助收集、提供軍中文件，如：教育訓練講習實施計畫、競賽、測考實施計畫、工作會報資料等資料。

檢方發現，魯男成功吸收林明慧、林姿穎、常德隆、李得勝及馮世維加入後，又吸收7名現役士官、兵加入，另吸收11名尉官或士官、兵未遂；至於最後加入的7人有無涉嫌洩密，另行偵辦中。

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