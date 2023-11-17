發現「城中城」安全梯柵門阻逃生未拆 消防組長記過爭翻案吞敗

高雄鹽埕城中城社區大火。（資料照）

2023/11/17 21:39

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市城中城大火46死案前2天，消防人員安檢發現安全梯柵門仍未拆並上鎖，卻未積極處理，消防局林姓組長因而被記過，他不服打官司，高雄高等行政法院認為當時若能勇於任事處理，或許能降低傷亡人數，判決他敗訴。

2021年10月14日凌晨，鹽埕區城中城大樓大火釀46人死、41人受傷，市府事後獨立行政調查小組，認為消防局人員發現大樓產權複雜，僅從事居家訪視等宣導，而未積極進行專案輔導外，安檢遭拒時，也未請求工務、警政等單位協助，消防局林姓組長因而被記過一次。

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林員不服指出，調查報告內容是針對2018年、2020年進行缺失檢討及懲處，當時尚未就任，並自2021年2月17日交接時起，沒有該大樓消防安全設備等資訊及缺失，要求法院撤銷處分。

城中城多次發生火警，合議庭調查，其中2021年5月11日消防局獲報城中城發生火警，鼓山分隊前往了解為焊接誤報，但發現該大樓1至2樓擅設柵門，有影響公共安全之虞，依規定往上呈報，林員已知悉此事。

同年10月12日即大火發生前2天，安檢人員再次前往查察，發覺仍未成立管委會，管理室也未見管理人員，前次所見安全梯前方柵門仍未拆除，因無法取得門禁磁扣，而未進入檢查，但林員卻未積極反應或尋求支援及追蹤改善，被消防局以「督導無方或查察不適，致生事故，情節較重」 ，記過1次，法官認為處分並無不妥，判決消防局勝訴，可上訴。

承辦法官並指出，當時若能任事改善，2天後發生大火，可望減輕人員傷亡。

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