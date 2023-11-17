「省港旗兵」確定逃亡！ 國寶總裁朱國榮最後一案未出庭

國寶集團總裁朱國榮9月棄保潛逃被通緝。（資料照，記者廖振輝攝）

2023/11/17 19:45

〔記者吳政峰／台北報導〕港片「省港旗兵」主角原型國寶集團總裁朱國榮陷入6起訴訟，9月8日棄保潛逃，其中5案合議庭已陸續發布通緝，承審國寶人壽涉違法投資海外金融商品的台北地院合議庭則堅持要等傳拘無著，才願意發布通緝。本案11月14日開準備程序庭，朱國榮確未到庭，合議庭核發拘票，若11月25日前拘提未到，將發布最後一個通緝。

朱國榮外傳身價高達百億元，但也捲入多起官司，其中龍邦炒股與台灣人壽保險內線交易案，高等法院於3、4月間分別判他8年、16年徒刑；但上訴最高法院期間，朱國榮9月8日棄保潛逃，據稱目前躲在太平洋島國萬那杜。

請繼續往下閱讀...

高院9月22日沒收4億元保證金，隨後發布通緝；承審松岡炒股案的台北地院合議庭，上月11日裁定沒收交保金1億元，接著也發布通緝。

至於另外三案的北院合議庭，認為朱國榮不去別案開庭，未必就不會來自己的庭，堅持採傳拘無著才要通緝的做法，其中朱國榮涉操縱上櫃公司晟楠科技股價被起訴，10月20日開庭，朱未出庭，承審庭拘提亦無著，發布通緝；朱涉嫌國寶人壽爛地抵債案遭起訴後，獲1500萬元交保，承審庭命具保人、朱國榮的胞妹10月16日帶兄出庭，因朱未到庭，再沒收保金和發布通緝。

最後一案則是朱涉嫌國寶人壽違法投資海外金融商品案，起訴後，定11月14日開準備程序庭，惟其他5案都已通緝，承審庭仍堅採傳拘無著形式，不出所料，朱國榮並未「獨厚」該案出庭，11月14日當日依舊缺席。

承辦股法官已經發拘票拘提朱國榮，拘提期限至11月25日，若11月25日拘提不著，就會馬上通緝朱國榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法