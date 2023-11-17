高雄女嬰出生18天死亡 家屬控訴醫院過失傷害

家屬不捨女嬰出生僅18天，全身插管離世。（擷取自臉書社團）

2023/11/17 17:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄一對家住仁武的夫妻，今天（17日）在臉書社團發文指出，小女兒10月29日在左營一家婦產科醫院出生，因有黃疸在嬰兒室留院照光治療，但11月9日凌晨接獲緊急通知，後女嬰被轉至高雄榮總搶救，最後因缺氧過久於16日離開人世，控訴欲調影帶醫院卻未積極處理，且護理記錄有落差等進而報警提告過失傷害。

死亡女嬰爸爸控訴，女兒出生後因黃疸在婦產科醫院的嬰兒室留院照光治療，媽媽則在住院觀察3天後轉往別家月子中心做月子，期間僅能探視女兒在保溫箱照光，無法清楚看到整體樣貌。

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11月9日零時50分左右，接到醫院來電說女兒有狀況，後將女兒緊急轉至榮總加護病房急救，當下在嬰兒室看到女兒從嬰兒室推出來已臉色蒼白、四肢癱軟，約於1點42分被救護車送往榮總，經加護病房主治醫師說明，得知女嬰抽血報告PH值過酸，初步判斷缺氧過久所導致，因無法自主呼吸、腦部已有嚴重受損，情況並不樂觀，住院觀察1週後仍未改善，於16日宣告死亡。

女嬰爸爸指出，事後得知女兒11月5日即出現類似發紺狀況，但婦產科醫院卻未通知家長，若能告知，至少可與家人評估是否要及早轉院做更仔細的檢查，且事後要調監視器影帶，也只給出片段，另發現，9日零時20分的病理記錄寫到他女兒發紺，但從影片看到零時28分才走到他女兒保溫箱洞口查看，家屬進一步要求醫院保留事發前7天至離院所有影片並欲拷貝，但因醫院態度消極不肯給予，因而報警提告過失傷害。

對此，婦產科醫院發聲明表示，對於發生此憾事深感遺憾不捨，過程均依照正規標準醫療程序處置，此事件已住進入司法程序調查，為尊重病人隱私，不再做說明。

高雄市衛生局則指出，家屬反映個案9日因嗆奶導致無法自主呼吸，經轉院搶救無效並已向警察局報案，要求提供該院應提供醫療照顧之相關錄影帶。

經同步向醫院了解經過，院方表示女嬰因黃疸在嬰兒室照光，9日凌晨病況改變經急救後送至高榮，10日醫療團隊向家屬說明小孩病況及救治過程，女嬰爸爸要求醫院提供照顧之錄影帶已備妥，經瞭解院方已於15日將照顧錄影帶提供給派出所調查。

衛生局表示，本案為重大傷害或致死案件，受理醫療爭議調處申請後，將函調醫院病歷及相關資料，送第3方醫院提供專家諮詢意見以作為後續醫療爭議調處參考，並已向該院調用案童病歷，將依醫療法第99條規定協助家屬盡速安排醫療爭議調處會議。

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