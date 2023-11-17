夫妻檔設詐騙跳板機房 詐逾20人、得手破千萬

南投警方溯源追查詐騙集團，查獲陳姓夫妻檔設置詐騙跳板機房，協助海外詐團發話進行詐騙。（南投縣警局提供）

2023/11/17 17:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕台南陳姓夫妻檔，勾結境外電信詐騙集團，在台灣設置詐騙跳板機房，透過「數位式移動設備」（Digital Mobile Trunk，DMT），方便詐團在海外發話行騙，製造斷點躲避台灣警方查緝，南投縣警局分析轄內被害人溯源追查，日前在台南陳嫌租屋處，破獲犯罪機房，清查詐騙被害人超過20人，詐騙金額達1030萬元，夫妻檔訊後依詐欺、偽造文書罪移送，並裁定羈押禁見。

南投警方表示，縣內因年長者多，詐團利用白天老人獨居的時候，「亂槍打鳥」致電向被害人寒暄，還以「猜猜我是誰」向老人家套話，佯裝熟人博取信任，之後再謊稱需借錢救急，利用長輩疼惜晚輩的心理，詐騙數萬到數十萬元不等的錢財。

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經分析被害人的通聯資料，交叉比對嫌犯可能藏匿處，日前由南投地檢署指揮南投刑警大隊掃黑專責隊，以及刑事局第六大隊第二隊、台南市刑警大隊、台中市警局第二、第四分局、彰化縣警局員林、鹿港分局等單位，兵分多路到台南市北區、仁德區查緝詐騙機房3處。

其中陳嫌與妻子的租屋處，也成為詐騙機房，查扣可防止鎖定實際發話位置的DMT共3台、路由器、遠端監控設備等證物，初步清查受騙民眾逾20人，詐騙金額達1030萬元。

此外，夫妻檔還協助詐團在台取得人頭電信門號，利用可線上申辦、宅配的電信公司服務，冒名申辦取得門號SIM卡供詐團使用，全案依詐欺、偽造文書等罪移送法辦；並呼籲若有可疑電話，務必「一聽、二掛、三查證」，撥打165反詐騙專線或求助警方，以免受騙上當。

南投警方溯源追查詐騙集團，查獲詐騙跳板機房，查扣路由器、遠端監控設備等證物。（南投縣警局提供）

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