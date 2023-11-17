選舉賄選雲檢接獲80件情資 已查獲5件選舉賭盤

雲林縣長張麗善（右3）、雲林地檢署檢察長戴文亮、雲林縣警察局長林故廷（左2）及雲林縣選委會主委曾元煌等人共同宣誓反賄選決心。（記者黃淑莉攝）

2023/11/17 16:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離明年1月13日總統、立委選舉投票剩57天，雲林地檢署檢察長戴文亮指出，截至今天已接獲80件企圖影響選舉及賄選情資，其中已查獲5件選舉賭盤，呼籲鄉親若發現有賄選等不法，可撥打檢舉專線0800-024-099或加入雲林地檢署line檢舉。

雲林縣府、雲林縣選舉委員會今天結合地檢署、調查站、雲林縣警察局及移民署雲林專勤隊等單位召開「雲林反賄．種下幸福」反賄選宣誓記者會，縣長張麗善、選委會主委曾元煌、檢察長戴文亮等人共同在反賄祈願樹上簽署，宣誓反賄選決心。

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戴文亮表示，截至目前雲林地檢署已接獲80件賄選等不法情資，以選舉賭盤最多，已查獲5件選舉賭盤，他強調，賄選絕對是貪污的開端，任何人不能透過賄選或其他不當方式手段來當選，台灣的前途也不能由境外勢力來干預影響。

戴文亮說，加入地檢署line檢舉賄選全程保密，並由地檢署專人和民眾一對一對話，不用擔心身分曝光，希望大家多利用，另民眾發現賄選等不法，主動撥打檢舉專線0800-024-099，還可獲最高額獎金最高2000萬元，受理單位對檢舉人身分也絕對保密。

張麗善指出，明年的選舉是一個非常重要的選舉，攸關台灣未來整體發展，期待透過一個公平、公開、公正的選舉機制來選賢與能，選出最能夠帶領台灣整體發展的人選，透過這個選舉，讓政治更加清明，選舉風氣更加淨化提升。

雲林縣選舉委員會主委曾元煌（右起）、雲林縣長張麗善、雲林地檢署檢察長戴文亮、雲林縣警察局長林故廷等人共同簽署反賄選，展現反賄選決心。（記者黃淑莉攝）

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