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扯鈴教練魯紀賢涉共諜案 郭書瑤弟弟等10人被起訴

具有退伍軍人身分的扯鈴教練魯紀賢。（資料照）

具有退伍軍人身分的扯鈴教練魯紀賢。（資料照）

2023/11/17 09:29

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦共諜組織滲透軍營一案，今日依違反國家安全法，起訴扯鈴教練魯紀賢、藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷，及退役士官兵林明慧、林姿穎、常德隆、現役士官李得勝等10人，現役軍士官兵涉嫌洩密部分，另行偵辦中。

國防部日前接獲官兵檢舉，有退伍軍人勾結共諜組織，施以1至2萬元的小利，拉攏缺錢士官兵提供營區部署等資訊。

軍方移送案件後，北檢指揮調查局國家安全工作維護站、新北市警察局，兵分25路前往「最前線」的陸軍金門防衛指揮部、新北市淡水陸軍營區，以及東部與新竹的空軍營區共六個軍事機關等處，展開搜索，並約談魯紀賢等18人。

其中，藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷因為扯鈴運動結識魯紀賢，被約談後以20萬元交保，另有一名被告因疑點待查先獲請回。

魯紀賢、林明慧、林姿穎、常德隆、李得勝5名退伍軍人，被收押禁見；5人庭訊時均未認罪，幸檢調目前掌握暫無軍事機密外流。

檢方調查，被告魯男為扯鈴教練出身，於20202年間前往中國洽尋扯鈴商演活動時，遭中共情工人員吸收，接收中共資金至少570餘萬元，並承租台北市士林區某處房屋作為發展組織據點，先吸收原為軍中士官、兵的林明慧、林姿穎、常德隆（均已退役）、現役下士李得勝（現已退役）、海巡馮姓下士。

魯再自行或透過其等以招待飲宴、給付金錢報酬（每人5000元至數萬元不等金額）等方式，接觸、拉攏、吸收現役軍士官兵同袍或友人加入組織，並利誘協助收集、提供軍中文件（如教育訓練講習實施計畫、競賽、測考實施計畫、工作會報資料）等資料，以此方式成功吸收7名軍士官兵或友人，另對11名軍士官兵吸收未遂（以上均為尉官或士官、兵）。

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