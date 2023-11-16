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11/16 威力彩頭獎連14摃！雙贏彩、今彩539也摃龜

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2023/11/16 22:24

相關新聞連結：
威力彩頭獎連14摃 下期獎金上看9.5億

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月16日）開獎的第112000092期威力彩、第112000274期今彩539頭獎以及112000274期雙贏彩頭獎均摃龜；威力彩頭獎已連14摃，下期獎金上看9.5億。

第112000092期威力彩中獎號碼為「第一區：01、04、07、28、35、37。」，「第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得5788萬7939元；參獎12注中獎，每注可得15萬元；肆獎143注中獎，每注可得2萬元；伍獎664注中獎，每注可得4000元；陸獎5105注中獎，每注可得800元；柒獎9843注中獎，每注可得400元；捌獎5萬4691注中獎，每注可得200元；玖獎7萬164注中獎，每注可得100元；普獎12萬4109注中獎，每注可得100元。

第112000092期38樂合彩中獎號碼為「01、04、07、28、35、37」，五合摃龜；四合4注中獎，每注可得6萬7500元；三合112注中獎，每注可得5750元；二合1498注中獎，每注可得750元。

第112000274期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、06、11、13、15、16、17、20、22」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎106注中獎，每注可得500元；肆獎1090注中獎，每注可得100元。

第112000274期今彩539中獎號碼為「01、02、06、13、18」，頭獎摃龜；貳獎164注中獎，每注可得2萬元；參獎5835注中獎，每注可得300元；肆獎6萬6267注中獎，每注可得50元。

第112000274期39樂合彩中獎號碼為「01、02、06、13、18」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合157注中獎，每注可得1萬1250元；二合7021注中獎，每注可得1125元。

第112000274期3星彩中獎號碼為「557」，正彩25注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000274期4星彩中獎號碼為「7866」，正彩42注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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