對消防、護理師工作有興趣 18歲男異想天開製假護理師證照、證書

18歲洪姓男子穿義消制服為人注射的畫面被PO上網路。（爆料者提供）

2023/11/15 12:43

〔記者王俊忠／台南報導〕台南網路社群最近出現一張18歲洪姓男子自製衛福部護理師證書、考試院考試及格證書與成大醫院護理師執照照片，有民眾爆料指這都是洪男偽造的證照文件，洪還穿義消制服做針筒注射動作，另外1年多前曾假冒義消拿救護車上對講機呼叫消防局救護台，假義消、假護理師行為會衍生違法問題，不可取。

爆料者指出，最近爆出18歲洪男以工作身分進出台南市立安南醫院，洪並自製其衛福部護理師證書、考試院考試及格證書與成大醫院護理師執業執照等公家證照文件；1年前，洪男還曾以假義消名義拿台南消防救護車上的無線電對講機呼叫救護台。

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洪男的父親是台南市的消防隊顧問，洪男曾穿其父的義消隊制服幫人做針筒注射動作，這假義消注射的畫面照片還發布到洪男的IG限時動態上，質疑被打針的人是誰？如此假義消、假護理師行徑，會有什麼問題衍生出來？

洪男的父親受訪時說，18歲兒子過去是念護校，對消防、護理師工作很有興趣，這些假護理師、考試及格證書與執照，都是兒子在家裡自己做的、覺得好玩，但兒子沒有拿去外面行使，也沒有上傳網路，應該沒有法律責任，相關照片怎麼會外流？讓他們很納悶，懷疑是兒子的同學朋友到兒子家拍下證件照片外流，有人故意要炒作此事。

洪父表示，兒子也是在家模擬打針，不是真的施打注射，畫面有PO上兒子IG限動。事發後，他已要求兒子銷毀這些假證照文件及刪除網路、手機等相關照片，不能再做這些事。他也要替兒子說句話：「兒子救人助人的出發點是良善的，只不過是方式不對」，同時，他也鼓勵兒子既然這麼喜愛消防、護理師工作，可報考警專消防科系或大學護理系，實現其內心夢想。

1位檢察官認為，洪男涉偽造這些假護理師證照與考試院及格證書，雖未拿到外面行使，但仍有觸犯偽造公文書的問題。

律師江信賢則指，關於偽造有關品行、能力、服務或其他相類之證書，雖然這些證書屬於公文書的一種，但是法律上認為這種偽造情形，多屬於為謀生及一時便利起見，其情與偽造、變造他種公文書有別，所以特別規定這類文書都屬於特種文書；一般會論以比較輕的刑法第212條偽造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或3百元以下罰金。

南市衛生局說，經查詢醫事管理系統，洪男並非護理人員，後續將依護理人員法進行調查；成大醫院也說，該院並無洪男這名護理師或員工。

安南醫院則說，洪男確實在前一陣子到該院應徵工作，獲得病房助理員的基層工作（不具有護理師資格），在該院工作了幾天，主管發現洪男有不適任的問題，已於11月14日請其離職；但同時也察覺洪男精神情緒有異常狀況，立刻請社工人員介入輔導諮商，洪男本人也說有長時間接受諮商服務。

18歲洪姓男子涉自製假的護理師證書。（爆料者提供）

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