警搗台中豐原「後菜園仔」私娼寮 查獲14名外籍賣春女

警方在豐原查獲私娼寮，其中13名性工作者皆來自泰國或越南。（民眾提供）

2023/11/15 11:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區信義街附近巷弄早期被稱為「後菜園仔」，隱藏許多私娼寮，豐原警分局日前接獲線報，向台中地院聲請核發搜索票前往查緝，當場查獲14名性工作者，其中13人為泰國籍或越南籍持觀光簽證來台，9人並已逾期居留，另有4名嫖客及3名工作人員，共21人，分別依妨害風化、社會秩序維護法等送辦，外籍女子則移送移民署專勤隊查辦。

豐警分局日前接獲情資指出，在豐原區信義街有民眾涉及妨害風化等情事，警方蒐證完備並向台中地院聲請核發搜索票，12日晚間5點多，見時機成熟協請保安大隊特勤中隊警力到場查緝。

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警方在現場查獲涉案人員共21人，包括3名工作人員、4名嫖客、14名性工作者。警方指出，顏姓等3名工作人員涉嫌以每節15分鐘1500元至1800元媒介或招攬男客性交易，警詢後依刑法妨害風化罪移請台中地檢偵辦；現場從事性工作者及嫖客警詢後依社會秩序維護法報請裁罰。

其中，13名從事性工作的外籍女子，分別為泰國籍8人、越南籍5人，皆以觀光名義來台，其中9人並逾期居留，全部解送移民署專勤隊查辦。

豐原區信義街一處私娼寮被警方查獲。（民眾提供）

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