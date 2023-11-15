疑拿舊傷當新傷 台南「告訴達人」敗訴

有部分駕駛會把車停在騎樓違停，李姓男子就指控，黃姓男子把車停在騎樓倒車時嚇到他。（資料照，記者王捷攝）

2023/11/15 07:52

〔記者王捷／台南報導〕許多民眾都擔心遇到不懷好意的「達人」，用車禍騙和解金，台南有位名人李姓男子遇到違規停車的黃姓駕駛倒車，自稱被「嚇到」跌倒，提告傷害，所幸法官查出他有103次訴訟紀錄，其中8次是車禍，他還疑似用舊傷冒充新傷，有高度可能是訴訟詐欺，最後判黃男無罪。

這件車禍發生在去年7月14日，李男指控，黃男把汽車違停在騎樓，他騎車經過時，被黃男倒車嚇到，他因緊急煞車摔倒，導致四肢挫傷擦傷。後來黃男被檢察官以過失傷害罪嫌起訴。

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但是，黃男喊冤，坦承違停，不過是為了觀察後方情況才略微倒車，如果發生碰撞是他不對，但李男距離這那麼遠還跌倒，並自稱受到驚嚇，他不知道該怎說，如果法律認為他違法，那就認了，但自認駕駛行為沒問題。

法院審查發現多項關鍵疑點，包括李男過往就診紀錄，去年7月14日事故當天，向奇美醫院聲稱「右小腿」存在多處傷口，但傷口有清晰的結痂癒合情形，顯示非事故當天造成。法院又調出車禍前一個月的成大醫院診斷，當時李男也向醫師說因車禍摔倒和碰撞導致「右小腿」受傷，法官認為，車禍那天的傷勢可能早就存在。

另外，法官也調出，李男103次訴訟紀錄，其中與車禍相關的有8件，並在多起案件中達成和解，法官懷疑李男提出的傷害指控，並認為有高度訴訟詐欺的行為，所以綜合證據和法律規範，認為無法證實黃男的行為導致李男受傷，所以依照無罪推定原則判黃男無罪。

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