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不滿被罵「老妖婆」持鑰匙戳傷童 失控婦下場出爐

趙姓婦人不滿女童說她是「老妖婆」，拿鑰匙戳傷女童並罵女童母親，被提告求償，法院判賠5萬1360元。（資料照）

趙姓婦人不滿女童說她是「老妖婆」，拿鑰匙戳傷女童並罵女童母親，被提告求償，法院判賠5萬1360元。（資料照）

2023/11/15 00:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名趙姓婦人和羅姓女子同住在西屯某社區，趙女去年4月5日在社區遊戲區，聽到羅女的年幼女兒說「老妖婆」，認為是在罵她，竟持鑰匙朝她臉部及額頭戳刺，隔了幾天又在電梯口罵羅女「囂張、鴨霸、瘋狗很會咬我啊」，遭羅女提告，刑事部分趙女被依傷害、公然侮辱，分別判處拘役50日、30日，羅女再提告民事求償50多萬，趙女全盤否認不肯賠，台中地院仍判賠5萬1360元。

判決指出，去年4月5日下午5點多，趙姓婦人在社區遊戲區附近，聽到女童玩耍時提及「老妖婆」一詞，認為是在罵她，持鑰匙朝向女童臉部及額頭戳刺，導致女童臉部擦傷、前額挫傷。

同年月9日，趙姓婦人在電梯間碰到女童的羅姓母親，指著羅女說，「妳心狠手辣」、「我說罪魁禍首就是她」、「起先會引起這個禍端，就是因為她，她教她女兒罵我」、「很狠，她很囂張，很野蠻，很鴨霸，不懂情理」、「妳叫妳女兒罵我」、「對啊，我就被瘋婆子騷擾、騷擾、騷擾，這樣，還被咬啊，瘋狗很會咬我啊」。女童母親決定報警，對趙女提出傷害、公然侮辱告訴。

刑事部分，一、二審都將趙女依對兒童犯傷害罪判她50日拘役，公然侮辱則處拘役30日。羅女民事部分又提告求償，除醫療支出1360元，並求償精神慰撫金50萬元。

台中地院審理時，趙女辯稱女童沒受到傷害，傷口為舊傷結痂，並否認辱罵羅女，但法院調閱病歷資料，確認女童確實受傷，也判定趙女所言傷及羅女的名譽權，法官審酌雙方的教育程度、身分地位、經濟狀況、被告不法侵權行為態樣，除醫療支出1360元，判賠女童和羅女精神撫慰金各為3萬與2萬元為適當，可上訴。

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