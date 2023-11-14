新北188公分高中生跳水釀四肢癱瘓 校長、教練等6人無罪定讞

新北市某高中身高188公分的17歲游泳校隊成員，跳水練習竟發生四肢癱瘓的重傷害意外，高院今判高中校長、游泳隊總教練、教練6人均無罪定讞。（記者楊國文攝）

2023/11/14 16:25

〔記者楊國文／台北報導〕新北市某高中17歲、身高188分的張姓游泳隊員，5年前在校內進行課後跳水自主訓練時，頭部撞到泳池地板，造成四肢癱瘓的重傷害，家長控告游泳隊總教練、校長等6人涉過失致人傷害罪，一審判陳姓女游泳隊總教練等3位教練6至8月徒刑，沈姓校長、廠商3人均無罪；上訴後，高等法院依新北市調查報告，認定無法證明教練有過失傷害刑責，今判6人全部無罪定讞。

2018年11月29日下午近5時，高三的張生是體育班暨游泳隊員，在學校游泳池進行跳水自主練習，請鄭姓教練調整「出發入水」姿勢，經模仿教練動作於游泳池旁練習2次後，當進行第3次出發入水時，造成頭部撞擊泳池地板，致頸椎骨折及脊髓損傷併四肢癱瘓，生活無法自理，家長不滿提告。

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新北地檢署偵查後，認定沈姓女校長、體育班陳姓女游泳班總教練、張姓聘雇教練及鄭姓義務指導教練、游泳池委外廠商呂姓負責人、杜姓游泳池救生員練均有過失，依業務過失重傷害罪起訴6人。

新北地方法院判陳、張2位教練各6月徒刑，均可易科罰金，鄭姓教練8月徒刑，沈、呂、杜3人無罪。檢方不服，上訴高等法院。

高院審理認為，依新北市教育局專家小組調查報告指出，鄭姓教練指導及示範動作均屬正確，也有盡到保護提醒責任，張生模仿2次後，進行第3次出發動作時，可能因「入水姿勢不協調」才發生意外傷害。

高院指出，經鑑定人到庭作證、檢視泳池畫面，發現張生第3跳時，手沒有入水，且未見踢腳、手撐等避險動作，而游泳池事發時水深與檢察官所指安全規範的1.35公尺深，雖應有9至16公分的差距，但張姓高中生身高188公分，縱使在符合1.35公尺深的游泳池以相同姿勢跳水是否仍會發生本件意外，檢察官未能舉證加以證明。

高院表示，雖然教育部於2012年間對比賽用池通令應符合至少1.35公尺深的標準才能進行跳台出發入水，但就訓練比賽選手所用的高中訓練池，當時並無明確規範水深的統一標準，且多數學校也未達此標準，不能在規範模糊甚至欠缺的情形下，認定6位被告違反安全規範，而有應作為而不作為情事，認定檢察官未證明6位被告讓張生及游泳隊隊員在校內泳池進行跳水練習有過失，均判無罪，全案定讞。

另外，張生家長向校方請求4800萬元的民事賠償，新北地院認定，訴訟標的應該是國賠，而不是找學校，判決駁回。

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