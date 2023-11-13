11/13威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

今晚（11月13日）開獎的第112000271期今彩539、第112000271期雙贏彩、第112000091期威力彩頭獎均摃龜。

2023/11/13 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月13日）開獎的第112000271期今彩539、第112000271期雙贏彩、第112000091期威力彩頭獎均摃龜。

第112000091期威力彩中獎號碼為「第一區：01、12、16、23、25、28」，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎23注中獎，每注可得15萬元；肆獎160注中獎，每注可得2萬元；伍獎700注中獎，每注可得4000元；陸獎4858注中獎，每注可得800元；柒獎8577注中獎，每注可得400元；捌獎4萬7659注中獎，每注可得200元；玖獎6萬5345注中獎，每注可得100元；普獎10萬5824注中獎，每注可得100元。

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第112000091期38樂合彩中獎號碼為「01、12、16、23、25、28」，五合摃龜；四合8注中獎，每注可得6萬7500元；三合86注中獎，每注可得5750元；二合1961注中獎，每注可得750元。

第112000271期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、09、11、14、17、18、19、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎131注中獎，每注可得500元；肆獎1262注中獎，每注可得100元。

第112000271期今彩539中獎號碼為「13、17、36、37、38」，頭獎摃龜；貳獎235注中獎，每注可得2萬元；參獎7429注中獎，每注可得300元；肆獎8萬589注中獎，每注可得50元。

第112000271期39樂合彩中獎號碼為「13、17、36、37、38」，四合6注中獎，每注可得21萬2500元；三合346注中獎，每注可得1萬3269元；二合6782注中獎，每注可得1125元。

第112000271期3星彩中獎號碼為「586」，正彩29注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000271期4星彩中獎號碼為「3308」，正彩10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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