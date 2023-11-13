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醫師也被騙 醫護警攜手拍宣傳影片反詐騙

詐騙手法日新月異，新竹縣新埔警分局為擴大識詐成效，與中國醫藥大學新竹附設醫院合作拍攝宣導影片。（記者廖雪茹攝）

詐騙手法日新月異，新竹縣新埔警分局為擴大識詐成效，與中國醫藥大學新竹附設醫院合作拍攝宣導影片。（記者廖雪茹攝）

2023/11/13 11:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕詐騙手法日新月異，新竹縣新埔警分局為擴大識詐成效，與中國醫藥大學新竹附設醫院合作拍攝宣導影片，邀請執行長張宜真、放射腫瘤科主任郭于誠、核醫科主任張宇捷及護理師等接受員警「嚴刑拷打」，測試醫護人員防詐知識夠不夠，測驗結果，醫護同仁果然有練過，通通答對，藉由生動活潑影片內容，將防詐觀念散播出去。

放射腫瘤科主任郭于誠醫師分享先前遭受詐騙的經驗，他說，一位非常熟識的醫師朋友因臉書被盜用，向他聯繫假借賣手機名義，誘騙付費購買，因遲遲未收到商品，才驚覺受騙了，立即報警，他感謝警方協助破案，順利將犯嫌緝獲。郭于誠提醒，詐騙集團猖獗，應使用安全、有第三方支付及提供退貨、退款服務的購物平台進行購物。

新埔警分局周貴忠呼籲，網路交易藏有陷阱，應謹慎小心，網路購物慎選具有良好防護機制的網站或賣家，保障自身的交易安全。

另外，如有標榜高獲利、穩賺不賠或獲利率明顯不合理之情形應避免投資，更勿輕信來路不明投資管道，小心求證為防詐之不二法門。遇類似狀況，可上「內政部警政署165全民防騙網」或「警政服務APP」即時查詢，或撥打165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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