他犯擄人勒贖獨自逃亡20年終落網 無期徒刑定讞

巫秋標21年前犯下轟動一時的擄人勒贖燒死肉票案，去年終於落網，法院依擄人勒贖而故意殺人、結夥三人以上強盜共兩罪，判他無期徒刑定讞。（資料照）

2023/11/13 11:52

〔記者溫于德／台北報導〕55歲男子巫秋標21年前犯下轟動一時的擄人勒贖燒死肉票案，一夥4人只剩他長期逃亡，一度被刑事警察局列為「重要緊急查緝專刊」（俗稱8號分機）要犯名單；他直到去年警方巡邏才被逮捕。最高法院維持歷審見解，依擄人勒贖而故意殺人、結夥三人以上強盜共兩罪，判他無期徒刑定讞。

巫男2002年與蔡峰宗共4人在台南歸仁綁架外傳繼承大筆遺產的隔壁鄰居，勒贖1500萬元，家屬只籌出10萬元，4人竟把被害人綁在車內活活燒死。

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操控全局的蔡峰宗、共犯吳榮福被判無期徒刑確定；點火燒死肉票的李德榮判死刑定讞，現關在台南看守所。巫男則在2002年5月17日被發布為殺人通緝犯，遭刑事局列入「重要緊急查緝專刊」名單，是專刊上的第91-07號殺人查緝逃犯。

外傳綽號「老鼠」的巫男，犯後偷渡中國。他去年4月14日落網後說，其實自己一直在南部地區四處藏匿，不敢和家人連絡，父母親過世也未返家奔喪，靠著比別人低的工資打零工、住工寮過活，使用別人名下的手機、機車，20年來沒有一天睡得安穩，但「該還的還是要還。」

一審台南地院、二審台南高分院均指，巫男案發時年輕力壯卻不務正業，與同夥以極其暴力的手段擄走被害人再決定痛下殺手，造成死者家屬心理永遠的痛楚，

一、二審同時審酌巫男犯後否認故意殺人、加重強盜等犯行，又逃亡長達20年，依擄人勒贖而故意殺人、結夥三人以上強盜共兩罪併判無期徒刑。最高法院駁回上訴確定。

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