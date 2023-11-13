為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

他犯擄人勒贖獨自逃亡20年終落網 無期徒刑定讞

巫秋標21年前犯下轟動一時的擄人勒贖燒死肉票案，去年終於落網，法院依擄人勒贖而故意殺人、結夥三人以上強盜共兩罪，判他無期徒刑定讞。（資料照）

巫秋標21年前犯下轟動一時的擄人勒贖燒死肉票案，去年終於落網，法院依擄人勒贖而故意殺人、結夥三人以上強盜共兩罪，判他無期徒刑定讞。（資料照）

2023/11/13 11:52

〔記者溫于德／台北報導〕55歲男子巫秋標21年前犯下轟動一時的擄人勒贖燒死肉票案，一夥4人只剩他長期逃亡，一度被刑事警察局列為「重要緊急查緝專刊」（俗稱8號分機）要犯名單；他直到去年警方巡邏才被逮捕。最高法院維持歷審見解，依擄人勒贖而故意殺人、結夥三人以上強盜共兩罪，判他無期徒刑定讞。

巫男2002年與蔡峰宗共4人在台南歸仁綁架外傳繼承大筆遺產的隔壁鄰居，勒贖1500萬元，家屬只籌出10萬元，4人竟把被害人綁在車內活活燒死。

操控全局的蔡峰宗、共犯吳榮福被判無期徒刑確定；點火燒死肉票的李德榮判死刑定讞，現關在台南看守所。巫男則在2002年5月17日被發布為殺人通緝犯，遭刑事局列入「重要緊急查緝專刊」名單，是專刊上的第91-07號殺人查緝逃犯。

外傳綽號「老鼠」的巫男，犯後偷渡中國。他去年4月14日落網後說，其實自己一直在南部地區四處藏匿，不敢和家人連絡，父母親過世也未返家奔喪，靠著比別人低的工資打零工、住工寮過活，使用別人名下的手機、機車，20年來沒有一天睡得安穩，但「該還的還是要還。」

一審台南地院、二審台南高分院均指，巫男案發時年輕力壯卻不務正業，與同夥以極其暴力的手段擄走被害人再決定痛下殺手，造成死者家屬心理永遠的痛楚，

一、二審同時審酌巫男犯後否認故意殺人、加重強盜等犯行，又逃亡長達20年，依擄人勒贖而故意殺人、結夥三人以上強盜共兩罪併判無期徒刑。最高法院駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
豬隊友開車違規左轉！通緝犯逃了1年被警逮捕
2023/11/09 23:48

豬隊友開車違規左轉！通緝犯逃了1年被警逮捕
炒作TDR重判17年半！鍾文智戴電子腳環2度失聯 高院緊急拘提到案
2023/11/02 18:29

炒作TDR重判17年半！鍾文智戴電子腳環2度失聯 高院緊急拘提到案

大改款中華CMC ZINGER 挑戰商旅車界線
郭連署書又傳「買的」 彰化一人收押一交保
2023/10/30 05:30

郭連署書又傳「買的」 彰化一人收押一交保
他擄人勒贖失敗 逃亡25年卻無罪…
2016/02/02 12:10

他擄人勒贖失敗 逃亡25年卻無罪…

浪琴全新MINI DOLCEVITA系列正式登場
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播