為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台主開別人機台爽玩「無限次」 沒夾到商品竊盜未遂代價3萬元

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2023/11/13 10:54

〔記者王定傳／新北報導〕黃姓娃娃機台主在2021年間，沒投弊就持通用鑰匙開別人機台，使用機台測試鈕，在12分鐘內，不斷操作夾子做出「甩爪」動作，試圖夾取商品，但沒夾到任何物品而被告，他事後辯稱「維修及測試」，新北地院法官勘驗監視器等證據後，判定這是卸責之詞，依竊盜未遂罪，判拘30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

檢警調查，本身也是機台主的黃男，在2021年1月10日凌晨1時4分起，至1時16分止，沒投弊就持通用鑰匙開別人機台，在12分鐘內，以使用機台測試鈕即可無須投幣、無限次操作機爪抓取機台內商品，但都沒夾到，被害台主調閱監視器後發現此事報警處理。

審理時，黃男辯稱：「當時是因發現該機台有問題，才用自備鑰匙打開主控台，替機台維修及測試，且我有倉庫鑰匙，可以直接拿取商品，沒有從機台竊取商品必要」。

被害台主則指證，黃男擅自以通用鑰匙打開機台主控台，按下測試鈕未予投幣即夾取商品，並於夾取過程，利用爪子的甩動，讓爪子較能夠抓到商品，並透過甩動的過程，讓商品較有機會甩到洞口技巧，提高抓取商品成功率。

法官勘驗監視器後發現，黃男12分鐘內確實不斷以「甩爪」抓取物品，雖均未實際獲取商品，但其夾取行為均使商品自原處移動，其中有3次明顯可見機台內的商品，因黃男夾取行為而更靠近洞口，顯有藉此方式將商品夾往洞口以獲取商品之舉。

法官依監視器及台主指證判定，黃男藉由持有通用鑰匙之便，打開非屬自己承租的機台主控台，按下測試鈕後未予付費，即任意夾取商品，並試圖將商品夾往洞口，顯有不法所有意圖及竊盜故意。

至於黃男所辯「維修」，法官則認為，依監視器，黃男根本沒有檢查，而是直接打開主控台按下測試鈕，即操控搖桿，被害台主也未授權黃男測試或修理，加上他自己在審理時說：「我無法確認我的操作是要做甚麼，已經不記得了」，判定只是卸責之詞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女兒扮飛賊踩破雨遮卡兩腿 老母憤提告
2023/11/13 00:12

女兒扮飛賊踩破雨遮卡兩腿 老母憤提告
博士猛寄郵件追求女同事 賠27萬元獲緩刑
2023/11/09 13:22

博士猛寄郵件追求女同事 賠27萬元獲緩刑

浪琴全新MINI DOLCEVITA系列正式登場
中市稽查656台娃娃機 2件違規販售食品
2023/11/07 18:20

中市稽查656台娃娃機 2件違規販售食品
又一件！北高行法官沒參與辯論卻判決 被最高行抓包發回更審
2023/11/07 13:37

又一件！北高行法官沒參與辯論卻判決 被最高行抓包發回更審

全國電子雙11破盤 驚爆家電55折起
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播