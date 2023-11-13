台主開別人機台爽玩「無限次」 沒夾到商品竊盜未遂代價3萬元

新北地院。（資料照）

2023/11/13 10:54

〔記者王定傳／新北報導〕黃姓娃娃機台主在2021年間，沒投弊就持通用鑰匙開別人機台，使用機台測試鈕，在12分鐘內，不斷操作夾子做出「甩爪」動作，試圖夾取商品，但沒夾到任何物品而被告，他事後辯稱「維修及測試」，新北地院法官勘驗監視器等證據後，判定這是卸責之詞，依竊盜未遂罪，判拘30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

檢警調查，本身也是機台主的黃男，在2021年1月10日凌晨1時4分起，至1時16分止，沒投弊就持通用鑰匙開別人機台，在12分鐘內，以使用機台測試鈕即可無須投幣、無限次操作機爪抓取機台內商品，但都沒夾到，被害台主調閱監視器後發現此事報警處理。

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審理時，黃男辯稱：「當時是因發現該機台有問題，才用自備鑰匙打開主控台，替機台維修及測試，且我有倉庫鑰匙，可以直接拿取商品，沒有從機台竊取商品必要」。

被害台主則指證，黃男擅自以通用鑰匙打開機台主控台，按下測試鈕未予投幣即夾取商品，並於夾取過程，利用爪子的甩動，讓爪子較能夠抓到商品，並透過甩動的過程，讓商品較有機會甩到洞口技巧，提高抓取商品成功率。

法官勘驗監視器後發現，黃男12分鐘內確實不斷以「甩爪」抓取物品，雖均未實際獲取商品，但其夾取行為均使商品自原處移動，其中有3次明顯可見機台內的商品，因黃男夾取行為而更靠近洞口，顯有藉此方式將商品夾往洞口以獲取商品之舉。

法官依監視器及台主指證判定，黃男藉由持有通用鑰匙之便，打開非屬自己承租的機台主控台，按下測試鈕後未予付費，即任意夾取商品，並試圖將商品夾往洞口，顯有不法所有意圖及竊盜故意。

至於黃男所辯「維修」，法官則認為，依監視器，黃男根本沒有檢查，而是直接打開主控台按下測試鈕，即操控搖桿，被害台主也未授權黃男測試或修理，加上他自己在審理時說：「我無法確認我的操作是要做甚麼，已經不記得了」，判定只是卸責之詞。

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