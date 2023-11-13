Coldplay演唱會湧近8.7萬人次 散場疏運88分鐘完成

2023/11/13 01:12

〔中央社〕英國搖滾樂團Coldplay酷玩樂團12日在高雄舉辦第2場演唱會，參與人數高達8萬6505人次，較11日增加1657人，高市府、高捷等單位通力合作下，在88分鐘內完成疏運，民眾進、離場秩序良好。

Coldplay於12日在高雄世運主場館舉辦最終場演唱會，高雄市交通局透過新聞稿指出，高雄市長陳其邁坐鎮主場館應變中心緊盯疏運工作，高雄捷運紅線、橘線及輕軌也持續加密班次提高疏運量能。

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根據統計，12日演唱會參與民眾最高人數達8萬6505人次，較前一日再增加1647人，演唱會約在晚間10時結束，於88分鐘疏運完畢。

市府表示，Coldplay於11日在高雄世運主場館演唱會吸引8.4萬名歌迷，超越韓國女子團體BLACKPINK；Coldplay於12日再突破紀錄，吸引近8.7萬人次，兩天觀光產值破新台幣3.3億元。今年1至11月，高雄已舉辦逾50場演唱會，超過80萬人次參與，估計已創逾16億元觀光產值。

高雄捷運公司統計，12日搭乘捷運從R17世運站往返演唱會場的人數預估全日超過3.2萬人次。往返高鐵左營站接駁車，總計載運1萬1800人次，較前日增加4成。

高捷指出，世運站南下車次的疏運規劃，高捷也派員緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢。

交通局表示，2天演唱會以來，高雄捷運共計疏運56.5萬人次；另為分流捷運人潮，更於散場時加派40輛接駁車，動員警義交及各局處人員約1100人次。疏運期間交通秩序良好，疏運狀況較原定目標好。

另外，有「被捷運耽誤的歌手」之稱的高雄捷運世運站長林忠明12日散場時再次於站內高歌，演唱「勇氣」、「那女孩對我說」、「孤單北半球」、「情已逝」等歌曲，陪伴歌迷度過疏運等待時間，也為疏運增添輕鬆與快樂氛圍。（編輯：何宏儒）1121113

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