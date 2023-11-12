三重派出所被包圍 「內鬼」二重所長陳子杰加重處分記過2次

警方將包圍警所的翁男等12人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/12 18:12

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市三重警分局三重派出所上週六遭翁姓男子率眾包圍，警方隔天逮捕12人送辦，三重所長黃心廉及二重所長陳子杰，皆記小過並調離主管職；但新北市警局認為，陳毫無警察團隊意識，影響警譽情節嚴重，今加重記過2次，並調整至瑞芳分局非主管職務，提列教育輔導對象。

事件起因於本月4日，曾跟過在地角頭的翁男，凌晨酒後與妻子爭吵，因爛醉如泥無法自理，被獲報到場的三重所廖姓員警，壓制帶回派出所保護管束，清晨由翁妻帶回，翁男事後質疑警方執法過當，心生不滿。

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警方調查，翁男當天向有交情的二重派出所長陳子杰，探聽三重所所長黃心廉「好不好處理？」，陳子杰竟回「個性溫和」的答案，翁男隨即撂人包圍三重派出所叫囂，除要求廖員出來面對，還亂撒印著廖員頭像的紙張，翁兒甚至一度突破防線闖入警所。

案經三重分局調查結果，認為陳子杰未能嚴守報告紀律，並違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」，查證屬實，行政責任記過一次。

不過，新北市警察局認為，陳身為幹部，不知潔身自愛與特定對象交往密切，知悉該等滋事情資又未通報派出所所長，及報告分局長預作防範，任由事態發生，毫無警察團隊意識，影響警譽情節嚴重，加重記過2次，並以人地不宜，調整為瑞芳分局非主管職務，提列教育輔導對象。

新北市警局表示，另亦責由督察單位持續深入追查陳員是否涉其他不法，依法嚴辦，絕不寬貸，若有不法事證，未來也不排除斷然淘汰。

三重警分局三重派出所上週六遭翁姓男子率眾包圍。（記者徐聖倫翻攝）

翁男兒子一度闖入警所。（記者徐聖倫翻攝）

前二重派出所長陳子杰記過處分，但新北市警局認為陳違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」，再加重記過1次。（攝自三重分局官網）

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