民宅窗戶掛滿黑色窗簾 台南警蒐證破獲「妞妞」職業賭場
2023/11/12 12:51
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第三分局近日執行「清源專案3.0」工作，針對「曾遭檢舉不法處所」查訪，發現安南區北安路3段745巷內某民宅門前窗戶掛滿黑色窗簾，假日常有多名男女進出，相當可疑，蒐證後聲請搜索票於11日傍晚前往破獲這處俗稱「妞妞」的撲克牌職業賭場，逮捕許姓賭場負責人與9名賭客，分別依賭博罪與社維法送辦。
由於南市警二分局也提供相關情資給市警三分局，研判該處民宅從事不法情事的可能性極大，兩個警分局就共組專案小組，並加強對該民宅蒐證。
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11日傍晚6點許，專案小組人員前往該地埋伏，見有人從房宅開門走出之際，員警即拿向台南地院聲請核發的搜索票進入屋內查緝，查獲俗稱「妞妞」、以撲克牌玩法的職業賭場，查扣賭資1萬0800元、抽頭金200元、撲克牌、骰子及手機等證物，並帶回賭場許姓負責人（40歲）及9名賭客等共計10人，分別依賭博罪送辦許姓負責人、9名賭客也被依違反社維法移交台南地院裁罰；警方也通知屋主到案說明，釐清屋主是否知情出租房子作為賭場用途。
南市警三分局表示，流動性職業賭場為躲避查緝，經常會以各種阻絕器材來干擾或阻擋員警蒐證，且賭場易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，影響社會治安甚鉅；三分局對於轄內流竄的職業賭場，不分平日或假日，持續展現查緝決心，提供社區居民安全、宜居的生活空間。