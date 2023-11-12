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民宅窗戶掛滿黑色窗簾 台南警蒐證破獲「妞妞」職業賭場

台南市安南區北安路三段七四五巷這處民宅大門掛滿黑色窗簾，地方員警起疑、破獲俗稱妞妞的撲克牌職業賭場。（圖：警方提供）

台南市安南區北安路三段七四五巷這處民宅大門掛滿黑色窗簾，地方員警起疑、破獲俗稱妞妞的撲克牌職業賭場。（圖：警方提供）

2023/11/12 12:51

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第三分局近日執行「清源專案3.0」工作，針對「曾遭檢舉不法處所」查訪，發現安南區北安路3段745巷內某民宅門前窗戶掛滿黑色窗簾，假日常有多名男女進出，相當可疑，蒐證後聲請搜索票於11日傍晚前往破獲這處俗稱「妞妞」的撲克牌職業賭場，逮捕許姓賭場負責人與9名賭客，分別依賭博罪與社維法送辦。

由於南市警二分局也提供相關情資給市警三分局，研判該處民宅從事不法情事的可能性極大，兩個警分局就共組專案小組，並加強對該民宅蒐證。

11日傍晚6點許，專案小組人員前往該地埋伏，見有人從房宅開門走出之際，員警即拿向台南地院聲請核發的搜索票進入屋內查緝，查獲俗稱「妞妞」、以撲克牌玩法的職業賭場，查扣賭資1萬0800元、抽頭金200元、撲克牌、骰子及手機等證物，並帶回賭場許姓負責人（40歲）及9名賭客等共計10人，分別依賭博罪送辦許姓負責人、9名賭客也被依違反社維法移交台南地院裁罰；警方也通知屋主到案說明，釐清屋主是否知情出租房子作為賭場用途。

南市警三分局表示，流動性職業賭場為躲避查緝，經常會以各種阻絕器材來干擾或阻擋員警蒐證，且賭場易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，影響社會治安甚鉅；三分局對於轄內流竄的職業賭場，不分平日或假日，持續展現查緝決心，提供社區居民安全、宜居的生活空間。

台南市警三分局在安南區北安路三段七四五巷這處民宅破獲俗稱妞妞的撲克牌職業賭場。（圖：警方提供）

台南市警三分局在安南區北安路三段七四五巷這處民宅破獲俗稱妞妞的撲克牌職業賭場。（圖：警方提供）

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