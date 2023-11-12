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台14甲線清境路段休旅車酒駕衝撞重機後翻覆 釀4傷

南投縣仁愛鄉台14甲線休旅車逆向撞大型重機，造成車上3人及機車騎士計4人受傷。（民眾提供）

南投縣仁愛鄉台14甲線休旅車逆向撞大型重機，造成車上3人及機車騎士計4人受傷。（民眾提供）

2023/11/12 12:36

〔記者佟振國／南投報導〕又是酒駕釀禍！南投縣仁愛鄉台14甲線清境路段，昨天發生休旅車逆向衝撞大型重型機車事故，驚險過程全被後方車輛行車記錄器拍下，只見休旅車先跨越雙黃線差點撞上對向山壁，駕駛及時拉回，但旋即又失控衝向對向車道，迎面撞上大型重機，休旅車隨後側翻，造成車上駕駛、乘客3人及機車騎士計4人受傷，29歲高姓休旅車駕駛酒測值0.37，警方訊後依公共危險罪嫌送法辦。

警方調查，昨天上午9點多高姓男子駕駛休旅車由台14甲線霧社往翠峰方向行駛，行經指標10.5公里清境路段，車輛跨越雙黃線，衝撞對向山壁，當時對向有張姓男子騎大型重機路過首當其衝，直接被撞人車倒地，休旅車也當場側翻，導致車上高男及2名乘客，以及張姓大重機騎士受傷掛彩，送醫救治，車禍也導致台14甲線清境路段尖峰時段嚴重壅塞。

事故驚險過程也被後方車輛行車記錄器拍下，休旅車突然向左飄移，整台車幾乎快撞上對向的山壁，駕駛才緊急拉回至正常車道，但沒想到再經過下一個彎道，車輛再度失控開進對向車道，緊接車撞上山壁，再波及迎面而來的大型重機。

警方對雙方進行酒測，開休旅車的高姓男子酒測值0.37，酒駕不勝酒力，導致開車不穩釀禍，警方依公共危險罪嫌移送法辦，同車乘客未制止酒駕行為，也須受連坐處分。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

休旅車駕駛酒駕釀禍，不僅撞大型重機，自己也翻車。（民眾提供）

休旅車駕駛酒駕釀禍，不僅撞大型重機，自己也翻車。（民眾提供）

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