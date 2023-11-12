淨化選前治安 高市警方凌晨擴大臨檢

員警在路檢時查獲1輛轎車駕駛酒駕。（民眾提供）

2023/11/12 10:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕距離明年總統、立委選舉只剩62天，為淨化選前治安、掃蕩黑道幫派及滋事場所、遏制街頭暴力，高雄市政府警察局自昨晚至今天（12日）凌晨規劃擴大臨檢勤務，並於清晨4點多在七賢一路路檢時，攔查1輛轎車駕駛酒駕上路，依法送辦。

警方指出，這次擴大臨檢尤以凌晨3至6點，以新興分局為主軸，由苓雅、三民第一分局、保安大隊、刑警大隊等優勢警力支援，針對近日治安浮動之繁雜處所，主動出擊實施威力掃蕩，絕不容不法分子囂張、挑釁公權力，更不許黑幫分子張揚活動，展現警方宣誓維護市民安全、嚴正執法者之決心。

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同時結合威力路檢，針對主要聯外幹道，設置多處路檢點，執行「閉鎖式」擴大臨檢勤務，以實際行動貫徹執法公權力，肅清轄內各類犯罪。同時也敦促深夜營業之場所業者，應落實自主管理，不得有隱匿毒品吸食販賣、姑息暴力鬥毆等不法情事，建立即時通報機制，如有發現不法應立即通報，配合警方預警與迅速排除衝突糾紛、打架滋事等暴力事件，建構市民安全的生活環境。

新興分局指出，今天清晨4時39分，路檢執勤人員在七賢一路攔查1輛白色轎車，駕駛為40歲李姓男子，打開車窗接受盤查時身上散發酒氣，依規定實施酒測後，酒測值超過法定標準，當場將其逮捕送辦。

高市警方深夜至凌晨，針對近日治安浮動場所擴大臨檢。（民眾提供）

高市警方深夜至凌晨，針對近日治安浮動場所擴大臨檢。（民眾提供）

高市警方深夜至凌晨，針對近日治安浮動場所擴大臨檢。（民眾提供）

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