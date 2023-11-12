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花蓮凌晨大火延燒8戶 1高中生命喪火窟

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷。（記者王錦義攝）

2023/11/12 05:58

首次上稿 04:01
更新時間 05:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉南海三街一處民宅今天（12日）凌晨失火，大火延燒8戶，造成1死3傷，另外有十多名附近住戶順利逃生，疑似起火戶內有名高中生在二樓逃生不及命喪火窟，家屬哀痛欲絕，詳細的起火原因還要進一步調查。

花蓮縣消防局指出，今天凌晨0點19分接獲報案，指出南海三街35巷內有一棟二層樓的RC透天厝起火燃燒，現場已經有火光及大量濃煙，立即派遣花蓮、吉安、仁里、美崙、特搜車組共十多台消防車、20多名消防人員前往，消防人員抵達時現場已經全面燃燒，由於花蓮東北季風強大很快就往左右鄰戶延燒。

消防人員立即布多條水線，其中有名報案者說他受困在34號房子的二樓，但通話到一半就斷線無法聯繫上，消防員因此背空氣瓶進入屋內搶救，在32號屋頂發現兩名被濃煙嗆傷的一男一女，為56歲江姓屋主及其25歲女兒，之後又在42號發現一名也是遭濃煙嗆傷的男子，消防人員一共救出三人送醫所幸沒有大礙。

大火約在半小時後受到控制，消防人員逐戶、逐間搜索，在34號二樓房間發現疑似報案但逃生不及的18歲江姓高中生但已經沒有生命跡象，現場拉起封鎖線將交由警方進行死因調查。附近鄰居說，江姓少年就讀花蓮高中三年級，平常跟父母、阿公阿嬤住一起，是很認真乖巧用功唸書的小孩，江父跟姊姊被消防員救出，媽媽這幾天則是去中國參加親族婚禮不在家。

附近鄰居說，他們約在凌晨0點多先聞到很濃的燒焦味，於是到外面查看，發現隔壁34號的一樓車庫燒起來，於是趕快向34號敲門叫人，住在一樓的江姓阿公、阿嬤趕緊從後面逃出，但一直哭喊孫子還在裡面，由於一樓車庫停一輛汽車、四輛機車，現場很快的就陷入全面燃燒。

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷，附近鄰居說是看到火光從一樓車庫燒起。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷，附近鄰居說是看到火光從一樓車庫燒起。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷，附近鄰居說是看到火光從一樓車庫燒起。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉南海三街今天凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死三傷，附近鄰居說是看到火光從一樓車庫燒起。（記者王錦義攝）

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