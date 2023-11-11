士官長竟要下屬貸款借錢給他 法官出手確定可續服軍職

最高行政法院判陳員可保住軍職。（資料照）

2023/11/11 20:56

〔記者吳政峰／台北報導〕陸軍第三地區支援指揮部台北乙型聯合保修廠一名陳姓士官長，2017年起四度要求翁姓中士以貸款或現金等方式借錢給他，經翁母投訴後才罷手。指揮部認定陳員「高階士官向低階人員借貸，衍生後遺，致生糾紛」，記4大過後，核定撤職停用1年。陳員興訟抗罰，最高行政法院認為翁母投訴僅發生糾紛一次，只能記1大過，日前撤銷3大過及撤職令確定，陳員保住軍職。

陳員任職於該廠工務管制組，2018年8月3日，以家裡急用為由，向下屬翁員借款現金4萬元，原表示1週內返還；同月中旬，陳員又稱因家裡裝潢修繕急，再度向翁員借25萬元。

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翁員答稱:「沒有這麼多錢!」，未料，陳員竟要翁員向銀行辦理信用貸款，再借錢給他，他則按月代為清償信用貸款。翁員同意後，二人於2018年8月22日前往新光銀行申辦信用貸款45萬元，得款後，由翁員分次將款項交付陳員。

2019年1月18日，陳員以台新銀行利率較低，可「借新還舊」，要求翁員再次向台新申辦信用貸款50萬元，借得的款項用以代償原新光銀行本息後，餘款6萬1192元則交付陳員。2019年2月間某日，陳員又以家裡急用為由，再向翁員借款現金2萬元。

某日，翁母查看兒子帳戶存摺，驚見異常，追問後得知上情，乃於2019年7月17日循國防部1985專線反映，因此致生糾紛。

陸軍第三地區支援指揮部2019年8月12日召開懲罰人事評議會後，以陳員構成國軍軍風紀維護實施規定第31點第11款「高階士官向低階人員借貸，衍生後遺，致生糾紛」，依陸海空軍懲罰法第15條第14款規定，每次借貸行為分別各核予大過1次懲罰，共計4個違失行為，4次大過。而後，再以陳員1年內累計滿3大過，核定撤職，停止任用1年。

陳員不服，興訟保工作，一審台北高等行政法院表示，陳員雖有多次向翁員借貸的事實，但翁母直到2019年7月15日介入並向國防部反映，兩人間的借貸關係才發生糾紛，屬於單一糾紛，故只能處罰一次，其餘3大過應撤銷，而因陳員既然僅受1個大過懲罰，亦無「在1年內累計記大過3次」問題，另撤銷陳員的撤職令。

陸軍第三地區支援指揮部不服，提起上訴，二審最高行政法院指出，與「致生糾紛」有最直接因關係，乃第4次借款2萬元現金，至於前3次借貸作為，則因尚未「致生糾紛」，難認符合懲罰要件，因此一審認為所致生糾紛僅為單一，第4次借貸方屬應受懲罰者，而撤銷3大過與撤職令，並無違誤，日前予以維持，全案確定。

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