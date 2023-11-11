知名墓園擅自收葬屍體被罰30萬勒令停業 興訟被駁確定

最高行政法院駁回業者抗告確定。（記者吳政峰攝）

2023/11/11 11:13

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一間私人墓園歷史悠久，被當地民眾視為風水寶地，有高達近2000個墓穴在此安居，但新北市政府2020年間發現它擅自收葬未經核發埋葬許可證明的屍體或骨灰，以違反殯葬管理條例第25條第1項規定，裁罰30萬元，並勒令停止從事殯葬營業行為。業者不服，提起訴願，卻因逾期而被決定不受理，業者興訟，但最高行政法院認為它確實逾期，日前駁回其訴確定。

該墓園環境清幽，是不少先人的長眠之處，但新北市政府2020年間發現，業者在墓園內擅自收葬未經核發埋葬許可證明的屍體或骨灰，涉違反殯葬管理條例第25條第1項規定，依同條例第75條第2項規定，處30萬元罰鍰，並勒令停止從事殯葬營業行為。

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業者不服，提起訴願，被新北市政府認定超過30天的法定期限，而決定不受理。業者提起行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定。一審台北高等行政法院認為業者確實逾期訴願，駁回其訴，業者不服，提起抗告。

業者主張，行政程序法第72條規定應送達之地址，除公司登記地址外，尚包括實際營業處所，新北市政府明知它的實際營業處所地址，卻僅把原處分送達登記地址，屬於未合法送達。本案顯未違反「訴願時效」規定，一審裁定認訴願逾法定不變期間，明顯剝奪它的訴訟權。

二審最高行政法院表示，行政程序法有關寄存送達的規定，於寄存送達完畢之時即發生送達效力，至於應受送達人究於何時前往領取應受送達的文書，抑或未前往領取該文書，並不影響送達效力。

最高行政法院指出，本案處分2020年1月21日以寄存送達方式，將應送達之原處分書，寄存於業者登記所在地的台北中山郵局，並製作通知書2份，1份黏貼於應送達處所門首，1份置於應受送達人信箱，已發生送達效力。

綜上，最高行政法院認為業者確實逾期才提起訴願，且無從補正，日前駁回其上訴，全案確定。

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