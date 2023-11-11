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大寶扶龍頭、小寶坐大腿 二寶爸NG載童影片廣傳 警方說話了！

一位二寶爸一次載大小寶超載、加上兩個小孩都沒戴安全帽，警方一次砍出兩張罰單。（警方提供）

一位二寶爸一次載大小寶超載、加上兩個小孩都沒戴安全帽，警方一次砍出兩張罰單。（警方提供）

2023/11/11 00:20

〔記者王捷／台南報導〕網路最近流傳一段二寶爸超載騎機車的影片，大寶站在腳踏墊上，小寶坐二寶爸的大腿上，讓路人看了心驚，並上傳臉書。警方表示，孩童未坐在機車後座，這是違規行為，還機車三貼超載，已觸犯道路交通管理處罰條例31條，將面臨300至600元罰鍰。此外兩個小朋友都沒戴安全帽，還要多罰一張500元罰單。

許多家長為了載送方便，會讓小孩站在機車腳踏墊上，或購買小椅子放在腳踏墊上，讓幼童乘坐，不過警方指出，依據道路交通安全規則88條第一項第二款，機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人，所以家長讓幼童坐、站在腳踏墊上都是違規行為。

如果機車違規載人，以道交條例31條第五項規定，機車載人或載物沒有依據規定，那就要面對300至600元罰鍰，在同一條法規中，如果乘客沒有戴安全帽，也處罰駕駛500元。

警方認為，二寶爸這樣載小孩可能違反「兒童及少年福利及權益保障法」部分，但沒有詳細指出是哪一條法規，不過警方也通報社會局來實施關懷訪視，並呼籲家長要遵守交通規則，共同維護孩子的行車安全。

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