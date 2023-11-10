11/10 今彩539頭獎開出2注！大樂透、雙贏彩均摃龜

11月10日大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/11/10 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月10日）開獎的第112000269期今彩539開出2注，每注可得800萬元，分別由新北市蘆洲區中原路36號1樓「金順發彩券行」、基隆市安樂區基金一路393號「興旺來彩券行」開出；第112000102期大樂透、第112000269期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第112000102期大樂透中獎號碼「02、04、06、08、11、31，特別號：26」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得107萬801元；參獎共56注中獎，每注可得2萬5234元；肆獎共188注中獎，每注可得4832元；伍獎共2875注中獎，每注可得2000元；陸獎共3564注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬1222注中獎，每注可得400元；普獎共4萬2747注中獎，每注可得365元。

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第112000102期49樂合彩中獎號碼為「02、04、06、08、11、31」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共159注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4606注中獎，每注可得1250元。

第112000269期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、06、07、10、12、13、15、17、20」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎共106注中獎，每注可得500元；肆獎共1201注中獎，每注可得100元。

第112000269期今彩539中獎號碼為「06、19、25、37、39」，頭獎2注中獎，每注可得800萬；貳獎共159注中獎，每注可得2萬元；參獎共5796注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7683注中獎，每注可得50元。

第112000269期39樂合彩中獎號碼為「06、19、25、37、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共187注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7847注中獎，每注可得1125元。

第112000269期3星彩中獎號碼為「819」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000269期4星彩中獎號碼為「2320」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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