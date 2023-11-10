台東縣府舉辦國際衝浪賽 印尼選手騎機車自撞路樹身亡

印尼籍衝浪選手今天凌晨騎機車自撞路樹，送醫不治。（記者黃明堂翻攝）

2023/11/10 17:17

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府目前正在東海岸金樽海域舉辦國際衝浪賽，其中一名印尼籍選手FEBRIANSYAH今天凌晨騎機車在台11線自撞路樹，頭部重創，送醫後於上午近11點不治死亡。詳細車禍原由成功分局正調查釐清中，警方呼籲駕駛人酒後不開車，並時刻保持對車輛的控制，避免疏忽導致悲劇。

台東縣政府交觀處表示，這名24歲印尼籍男子選手昨天已完賽，並未晉級，接下來沒有賽事。在獲知意外後，縣府已轉知印尼代表處轉知其家人。

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成功分局表示，本（10）日0時許於台11線128公里處發生嚴重車禍，一名印尼籍男子騎乘重型機車，沿台11線小馬路段北上行駛，行經事故現場失控撞擊站牌及路樹。駕駛頭部嚴重受創有生命危險，經送台東馬偕醫院急救，但因傷勢過重，於早上10時45分宣告不治。詳細車禍原因本分局正調查釐清中。

該名印尼男子騎乘的機車是向台灣友人借來的，但是否酒駕，尚等酒測結果出爐才能判定。成功分局呼籲駕駛人酒後不開車，並時刻保持對車輛的控制，避免疏忽導致悲劇；另外，行車間也要保持安全距離，以策安全。

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