高市娛樂城遭「球棒隊」狠砸押走1女後不久放人 近百警全力追捕嫌犯

高雄娛樂城遭10多人揮棒狠砸押走1女，近百警力追捕嫌犯，被害女子稍早獲釋。（擷取網路）

2023/11/10 15:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市「娛樂城」商辦大樓今晨5時20分，10多名歹徒化身「球棒隊」持球棍敲砸1樓店家騎樓裝潢及招牌，還隨機砸毀5輛汽、機車，押走1名丁姓女子，然後揚長而去，行逕囂張，由於這棟大樓有酒店、遊藝場，背後都有地方聞人持股，警方動員近百警力緝捕歹徒。

這起暴力案件驚傳有1名丁姓女子被歹徒押走，疑是歹徒尋仇對象的女友，事後女子被釋回，警方找到被害女子進行訪談，初步懷疑是女子的男友「小寶」（化名），在新興警分局附近另一家酒館，疑似與另一幫的大哥發生「行車糾紛」，小弟懷疑小寶故意衝撞老大，憤而尋他理論，揪眾前往「娛樂城」大樓酒店未遇，帶走「小寶」女友。

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1、20名小弟憤持球棒、鋁棒砸毀騎樓裝潢洩恨，連停在路旁無辜的汽機車也遭殃，高市警方動員近百警力撒網逮人，被害女子獲釋後已由警方保護並偵訊。

高市新興鬧區今天清晨5點多，七賢路與林森路口商辦發生街頭暴力事件，大樓騎樓的裝潢、玻璃被砸得飛濺，滿地狼藉，連香腸攤也被推倒，大樓外一排停放在路旁的3輛汽車、2輛機車也遭波及，擺明挑釁警方公權力，警方以車追人，鎖定涉案歹徒，全力緝凶中。

高雄娛樂城遭10多人揮棒狠砸。（擷取網路）

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